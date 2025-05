Die FIFA Klub-WM findet in den USA statt. Durch die Zeitverschiebung müssen sich Fans auf ungewohnte Uhrzeiten einstellen. Aber wann spielen die Teams eigentlich genau? Mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund sind in diesem Jahr zwei deutsche Teams bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft vertreten. Für die Stars des FCB und BVB geht es im Juni also in die USA und damit dorthin, wo im kommenden Jahr auch die Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden wird. Die Fans können sich bei der anstehenden Klub-WM schon einmal an die ungewöhnlichen Anstoßzeiten der WM 2026 gewöhnen. Durch die Zeitverschiebung zwischen den USA und Europa finden die Spiele schließlich zu - für deutsche Fans - ungewohnten Uhrzeiten statt. FC Bayern: Spielt Thomas Müller bei der FIFA Klub-WM im Sommer in den USA?

Die FIFA Klub-WM im kostenlosen Livestream auf Joyn Besonders betroffen sind Klub-WM-Spiele an der amerikanischen Westküste. Los Angeles und Seattle liegen neun Stunden hinter der deutschen Sommerzeit. An der Ostküste sind es sechs Stunden Zeitverschiebung. Das bedeutet: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Miami, Nashville, New York, Orlando, Philadelphia und Washington, D.C. liegen sechs Stunden hinter der deutschen Zeit.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern: Fans müssen lange wachbleiben Die Anstoßzeiten der Klub-WM variieren vor Ort zwischen 12 Uhr bis 21 Uhr. Genau gesagt gibt es in den USA Anpfiffe um 12 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr. In Deutschland sehen Anstoßzeiten also folgendermaßen aus: Spiele werden um 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr und 23 Uhr angepfiffen. Die ein oder andere Nachtschicht werden Fans also einlegen müssen. Auch die Fans des FC Bayern müssen sich auf mindestens eine unangenehme Anstoßzeit einstellen. Zwar legen die Bayern beim ersten Gruppenspiel gegen Auckland City am 15. Juni um 18 Uhr los, die zweite Partie gegen die Boca Juniors wird am 21. Juni aber um 3 Uhr nachts angepfiffen. Immerhin beginnt Spiel drei gegen Benfica Lissabon am 24. Juni um 21 Uhr.

BVB: Trikot für Klub-WM geleakt - Fans außer sich im Netz

Anzeige