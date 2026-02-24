- Anzeige -
Fußball

Klub-WM - Ex-Bayern-Boss Rummenigge lobt Turnier: "Fast eine weltweite Sensation"

  • Aktualisiert: 24.02.2026
  • 13:51 Uhr
  • SID
© POOL/SID/TOM WELLER

Der frühere Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ist überzeugt, dass sich die vom Fußball-Weltverband FIFA reformierte Klub-Weltmeisterschaft auf Dauer durchsetzen wird.

"Ich würde sagen, dass es sich um ein anderes Qualitätsniveau handelt, und ich bin überzeugt, dass es nach und nach von der Öffentlichkeit und dem allgemeinen Publikum akzeptiert werden wird", sagte der 70-Jährige in einem FIFA-Interview.

Im Vorjahr hatte in den USA die erste Auflage der neuen Klub-WM mit 32 Mannschaften stattgefunden, den Pokal gewann am Ende der FC Chelsea.

"Jetzt ist es wirklich eine Klub-Weltmeisterschaft. Wer sie gewinnt, ist die beste Mannschaft der Welt", sagte Rummenigge. Für den Ex-Weltklassestürmer, einst Vorstandschef und derzeit Aufsichtsratsmitglied bei Bayern München, sei die Reform "fast eine weltweite Sensation". Die nächste Ausgabe ist für 2029 geplant.

Vor der Änderung des Formats hatte jeder Kontinentalverband einen Vertreter zu einem Kurzturnier entsendet. Die neue Klub-WM mit nun viel mehr Mannschaften ersetzte derweil den früher stets ein Jahr vor der regulären WM ausgetragenen Confederations Cup.

