Der Cousin von Valon Berisha ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der kosovarische Nationalspieler erlebte das Drama direkt mit.

Von Mike Stiefelhagen

Schwerer Schicksalsschlag für Valon Berisha.

Der 33-Jährige wurde Zeuge eines tödlichen Verkehrsunfalls auf der Westautobahn (A1) bei Laakirchen in Oberösterreich.

Bei diesem Horror-Crash verstarb dessen Cousin. Der 38-jährige Schweizer fuhr einen Lieferwagen und hinter dem PKW von Berisha her, wie mehrere österreichische Medien berichten.

Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn und prallte frontal gegen eine Lärmschutzwand.