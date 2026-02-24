Fußball
Tragischer Unfall: Nationalspieler erlebt Tod des eigenen Cousins hautnah
- Veröffentlicht: 24.02.2026
- 13:53 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Der Cousin von Valon Berisha ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der kosovarische Nationalspieler erlebte das Drama direkt mit.
Schwerer Schicksalsschlag für Valon Berisha.
Der 33-Jährige wurde Zeuge eines tödlichen Verkehrsunfalls auf der Westautobahn (A1) bei Laakirchen in Oberösterreich.
Bei diesem Horror-Crash verstarb dessen Cousin. Der 38-jährige Schweizer fuhr einen Lieferwagen und hinter dem PKW von Berisha her, wie mehrere österreichische Medien berichten.
Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn und prallte frontal gegen eine Lärmschutzwand.
Berisha-Cousin konnte nicht reanimiert werden
Ein Beamter schilderte in der "Krone": "Der Lenker war schwerstens im Fahrzeug eingeklemmt. Nach Rücksprache mit dem Notarzt haben wir ihn befreit, was aufgrund der massiven Deformierung nicht einfach war."
Trotz rund 30 Minuten Reanimation konnte nur noch der Tod festgestellt werden.
Der ehemalige Bundesliga-Spieler war in den Unfall selbst nicht verwickelt, musste jedoch das tragische Ableben hautnah miterleben.
Berisha war erst Mitte Februar vom Linzer ASK aus Österreich zum FC Zürich gewechselt. Abschließend teilte der Klub mit: "Der FC Zürich steht Valon Berisha in dieser schweren Zeit eng zur Seite und unterstützt ihn in jeder Hinsicht."