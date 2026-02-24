DFB-Campus: Brand im Saunabereich - keine Verletzten

Schreckmoment auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main: Am Montagabend ist im Saunabereich ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Verbandes konnte die alarmierte Feuerwehr den Brand schnell löschen. Es habe keine Verletzten gegeben, es sei allerdings ein Sachschaden entstanden.

Die DFB-Zentrale wurde 2022 eröffnet. Administration, Sport und Wissenschaft befinden sich seither unter einem Dach. Der Bau kostete insgesamt 180 Millionen Euro. Zu dem Komplex gehören neben den Büroräumlichkeiten unter anderem eine große Fußballhalle, ein Athletenhaus mit 33 Zimmern, eine Mehrzweckhalle sowie dreieinhalb Naturrasenplätze und weitere Trainingsflächen.