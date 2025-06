Klub WM live: 2:1 90. Min. Inter Miami vs. FC Porto | Ticker, Updates, Free TV & Livestream

90' Fazit:

Das ist eine echte Überraschung: Inter Miami dreht die Partie gegen den FC Porto und gewinnt mit 2:1 (0:1). Niemand geringeres als Lionel Messi sorgte mit einem direkten Freistoß in den Winkel für ganz wichtige drei Punkte. Diese gehen durchaus in Ordnung, da die Ostküsten-Stars deutlich leidenschaftlicher auftraten als die Dragões. Nun hat die Mascherano-Elf den Einzug ins Achtelfinale in der eigenen Hand. Porto steht derweil vor dem Aus und kann dieser Peinlichkeit nur noch durch Schützenhilfe entfliehen.

90' Spielende

90' Fafà Picault verpasst die Entscheidung! Nach starkem Zuspiel von Messi scheitert Joker Picault am hinausstürzenden Cláudio Ramos. Dennoch bringt die Aktion wertvolle Sekunden für Inter Miami.

90' Otávio lässt nicht locker und erarbeitet sich die nächste Schussmöglichkeit. Aber auch in diesem Fall steht ein Spieler in Pink dazwischen und verhindert eine aussichtsreiche Gelegenheit.

90' Jetzt wird die Brechstange ausgepackt, aber Porto ist im Pech. Eustáquio hält voll drauf, schießt aber nur Mitspieler Samu Aghehowa ab. Ansonsten wäre das Ding wohl aufs Tor geflogen.

90' Sieben Minuten bleiben dem FC Porto noch. Nach dieser verkorksten zweiten Hälfte wäre die Niederlage durchaus verdient.

90' Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

90' Samu Aghehowa versucht es mit einem Gewaltschuss von der Strafraumkante. Das Risiko wird nicht belohnt: Mit brachialer Gewalt fliegt der Ball in den dritten Stock.

89' Wir befinden uns in der absoluten Crunch Time von Atlanta. Den Portugiesen läuft allmählich die Zeit davon. Aktuell kommen sie nicht gefährlich vor das Tor von Óscar Ustari.

87' Einwechslung bei FC Porto: Otávio

87' Auswechslung bei FC Porto: Francisco Moura

87' Einwechslung bei FC Porto: Deniz Gül

87' Auswechslung bei FC Porto: Iván Marcano

87' Viel Zeit bleibt den Blau-Weißen nicht mehr. Eine Niederlage hätte noch nicht das Aus zur Folge. Allerdings wäre Porto machtlos, wenn Miami und Palmeiras im letzten Gruppenspiel remis spielen.

86' Zum Unmut von William entscheidet der Referee auf Offensivfoul. Somit endet die Angriffsbemühung von Porto abrupt.

84' Falcón stellt seine Kopfballqualitäten unter Beweis und schädelt eine Ecke - trotz der vollen Haarpracht - gekonnt aus der Gefahrenzone.

83' Inter Miami dreht nun ordentlich an der Uhr. Luis Suárez fällt nach einem Zweikampf mit Iván Marcano aufs frischverlegte Naturgrün und hält sich - zugegebenermaßen etwas theatralisch - den Oberkörper. Nach kurzer Zeit setzt der umstrittene Angreifer das Spiel fort. Das wird sicherlich eine üppige Nachspielzeit geben.

81' Porto erhöht den Druck. Eine Ecke von links führt zwar nicht zum Erfolg, doch immerhin hat man nun das Gefühl, dass die Mannschaft von Martín Anselmi sich noch nicht aufgegeben hat.

80' Mit Jordi Alba betritt ein weiterer Superstar den Platz. Zudem spielt nun auch Fafà Picault, der einige Zeit bei St. Pauli in der 2. Bundesliga gespielt hat.

79' Einwechslung bei Inter Miami CF: Fafà Picault

79' Auswechslung bei Inter Miami CF: Tadeo Allende

79' Einwechslung bei Inter Miami CF: Jordi Alba

78' Auswechslung bei Inter Miami CF: Ian Fray

78' Jetzt liegt der Fehlerteufel von eben am Boden und wird medizinisch versorgt. Auch Fray kann wohl nicht weitermachen.

76' Die Inter-Führung steht auf immer wackligeren Beinen. Nach einem Aussetzer von Ian Fray bekommt kein Porto-Offensivakteur den Ball aufs Tor - Glück für Miami.

74' Einwechslung bei FC Porto: William

74' Auswechslung bei FC Porto: Alan Varela

73' Jetzt mal wieder Porto! Eine scharfe Hereingabe erreicht den eingewechselten Gonçalo Borges am zweiten Pfosten. Dieser kann Óscar Ustari aus kurzer Distanz nicht überwinden. Der Schlussmann Miamis macht sich groß und begräbt das Leder unter sich.

72' Torschütze Segovia hat frühzeitig Feierabend und wird durch Redondo ersetzt. Der kämpferische Sechser soll die Führung über die Zeit bringen.

71' Einwechslung bei Inter Miami CF: Federico Redondo

71' Auswechslung bei Inter Miami CF: Telasco Segovia

70' Die Drachen agieren ideenlos und ohne die nötige Leidenschaft. Aktuell neutralisiert sich das Spielgeschehen im Mittelfeld. Damit wird insbesondere Javier Mascherano leben können.

67' Die Akteure von Inter Miami haben es in diesen Minuten nicht sonderlich eilig. Óscar Ustari fängt einen hohen Ball mühelos ab und wartet einen Augenblick, bevor er zum Abstoß ansetzt. Der fehlende Spielfluss wird mehr und mehr zu einem Problem für die Portugiesen.

63' Einwechslung bei Inter Miami CF: Tomás Avilés

63' Auswechslung bei Inter Miami CF: Marcelo Weigandt

62' Die Partie isr unterbrochen. Marcelo Weigandt muss nach einem Zweikampf auf dem Feld behandelt werden. Er hat sich am linken Fuß verletzt und muss gestützt den Platz verlassen.

60' Einwechslung bei FC Porto: Gonçalo Borges

60' Auswechslung bei FC Porto: Martim Fernandes

60' Einwechslung bei FC Porto: Stephen Eustáquio

60' Auswechslung bei FC Porto: Gabri Veiga

60' Man kann sich wirklich nur verwundert die Augen reiben, aber Porto steht seit dem Wiederbeginn völlig neben sich. Als logische Konsequenz stehen nun die ersten Wechsel an.

59' Iván Marcano bewahrt seine Mannen vor einem weiteren Gegentor. Mit einem lupenreinen Tackling trennt der Innenverteidiger den angreifenden Allende vom Ball, der ansonsten frei durch gewesen wäre.

56' Innerhalb von sieben Minuten hat der vermeintliche Außenseiter dieses Spiel gedreht. Jetzt braucht es den Turnaround der Dragões, die ansonsten vor dem Aus in der Gruppenphase stehen.

54' Tooor für Inter Miami CF, 2:1 durch Lionel Messi

Er kann es immer noch - Messi verwandelt den Freistoß direkt. Der Argentinier entscheidet sich für einen Versuch ins Torwarteck und überrascht Portos Keeper damit. Da sieht Cláudio Ramos nicht gut aus, die Mauer scheint nicht optimal gestellt. Messi wird es egal sein: Der Weltmeister von 2022 freut sich über den Treffer im rechten Knick.

53' Gefährliche Freistoßposition für Inter Miami! Wieder ertönt ein Pfiff: Zé Pedro stellt sich Messi in den Weg und bringt den Weltspieler zu Fall. Nun beträgt die Distanz nur noch 19 Meter - Messi wird es erneut probieren.

52' Nach einem Foulspiel von Rodrigo Mora an Busquets gibt es Freistoß für Inter Miami aus etwa 27 Metern. Natürlich nimmt sich Lionel Messi dieser Aufgabe an und probiert es direkt. Er zirkelt die Kugel über die Mauer, allerdings auch knapp rechts am Tor vorbei. Cláudio Ramos wäre wohl auch zur Stelle gewesen.

49' Das ist doch mal ein furioser Restart dieser Partie. Unverdient ist der Ausgleich sicher nicht, Miami hatte bereits vor dem Pausenpfiff einige gute Gelegenheiten.

47' Tooor für Inter Miami CF, 1:1 durch Telasco Segovia

Segovia gleicht mit einem Wahnsinns-Knaller aus! Der erste Angriff in der zweiten Halbzeit sitzt sofort - Inter Miami trifft zum 1:1. Die US-Amerikaner greifen über rechts an. Weigandt hat etwas Platz zum Flanken und hebt das Spielgerät traumhaft in die Mitte. Dort lauert Segovia, der mit einem druckvollen Rechtsschuss in den oberen rechten Winkel trifft.

46' Mit ein paar Minuten Verspätung wird das Spiel fortgesetzt. Der FC Porto hat sich sehr viel Zeit in der Kabine gelassen. Ohne personelle Veränderungen beginnt der zweite Durchgang.

46' Anpfiff 2. Halbzeit

45' Halbzeitfazit:

Durch den Elfmetertreffer von Samu Aghehowa (8.) führt der FC Porto zur Pause gegen Inter Miami. Die erste Halbzeit gestaltete sich insgesamt recht chaotisch, beide Mannschaften agierten mit offenem Visier und offenbarten defensive Unzulänglichkeiten. Es hätten gut und gerne auf beiden Seiten weitere Treffer fallen können. Die Elf aus Florida ist im zweiten Durchgang stark gefordert, eine weitere Niederlage darf sich die Mascherano-Mannschaft nicht erlauben. Der FC Porto sollte sich derweil nicht auf der knappen Führung ausruhen. Insbesondere der Torschütze hat noch nicht genug und drückt auf den zweiten Treffer.

45' Ende 1. Halbzeit

45' Die zweiminütige Nachspielzeit verläuft ohne weitere Highlights. Die Pause wird dringend benötigt - beide Seiten müssen sich neu sortieren.

45' Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45' Pfostenknaller - Ustari im Glück! Beinahe unterläuft dem starken Rückhalt von Inter Miami ein Eigentor. Alan Varela donnert aus der Ferne aufs Tor und trifft nur den rechten Pfosten. Von dort aus springt der Ball an den Rücken von Ustari, der aber schnell reagiert und die Situation mit einem starken Reflex entschärft.

44' Samu Aghehowa will unbedingt einen Doppelpack erzielen. Mit seinem bulligen Körper setzt er sich in der Vorwärtsbewegung durch und rennt die linke Seite hinunter. Aus spitzem Winkel scheitert er mit einem ungenauen Abschluss an Miamis Rückhalt.

43' Passiert noch etwas vor der Pause? Aktuell geht es hin und her. Ein strukturiertes Mittelfeld scheint es auf beiden Seiten heute nicht zu geben.

40' Falcón rettet auf der Linie! Eine Riesentat vom Inter-Verteidiger verhindert das 0:2 aus Sicht von Miami. Rodrigo Mora dribbelt sich in die Gefahrenzone, guckt Torwart Ustari aus und lässt ihn ins Leere laufen. Der anschließende Abschluss ist aber etwas zu zentral. So kann Falcón rechtzeitig per Kopf klären.

38' Im Gegenzug schießt Fábio Vieira aus der zweiten Reihe aufs Tor, zielt aber zu hoch. Der Schuss rauscht deutlich über den Kasten von Óscar Ustari.

36' Cremaschi scheitert am Porto-Keeper! Das ist die nächste gute Gelegenheit für die Truppe von Javier Mascherano. Cremaschi wird rechts im Strafraum angespielt und zögert nicht lange. Sein Flachschuss gegen die Laufrichtung von Goalie Cláudio Ramos ist eine echte Herausforderung, doch eine reflexartige Fußabwehr verhindert den Einschlag.

34' Erneut beschweren sich die Akteure des FC Porto. Diesmal geht Torschütze Samu Aghehowa nach einem Zweikampf mit Marcelo Weigandt im Sechzehner zu Boden. Nun reicht es aber nicht für einen Einsatz des Videoassistenten.

32' Francisco Moura darf die Kugel von der linken Seite in die Gefahrenzone geben. Der halbhohe Flankenversuch erreicht jedoch keinen Mitspieler, da die Inter-Abwehr aufpasst und das Zuspiel abblockt.

28' Es ist kein hochklassiges Spiel. Die Fehler häufen sich, das Tempo ist meist langsam und besonders viel Stimmung auf den Rängen ist auch - noch - nicht vorhanden.

26' Ein wichtiger Körpereinsatz von Ian Fray verhindert die Möglichkeit für Samu Aghehowa, sein zweites Tor des Tages zu erzielen. Der Porto-Stürmer bleibt links hängen und verliert das Spielgerät.

22' Die Anselmi-Elf zeigt sich in diesen Minuten unkonzentriert. Die defensive Zuordnung stimmt beim FC Porto derzeit nicht. Miami kann eine Umschaltsituation nach einer weiteren Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr aber nicht in Zählbares ummünzen.

19' Suárez verpasst den Ausgleich! Den muss der Routinier doch machen. Nach einem überlegten Steckpass von Messi, steht der Uruguayer alleine vor Torhüter Cláudio Ramos. Suárez schießt den Schlussmann aber lediglich zentral an. Da ist mehr drin gewesen.

18' Segovia versucht es forsch durch die Mitte, wird aber von der Porto-Defensive am Vorstoß gehindert. Zuvor kombinierten sich Messi und Busquets elegant durch die gegnerische Hälfte.

15' Es ist durchaus etwas nicklig in dieser Anfangsphase. Zunächst wird Mascherano an der Seitenlinie wegen Reklamierens zur Ordnung gerufen. Anschließend schnappt sich der Spielleiter zwei Streithähne und beruhigt die Gemüter ohne eine Karte zu ziehen.

13' Das frühe Tor erweist sich als Wirkungstreffer. Mit der Führung im Rücken agieren die Portugiesen souverän und bestimmen das Spiel. Weitere Torraumszenen gibt es aber nicht.

10' Nun sind die US-Amerikaner stärker gefordert. Eigentlich sind sie ordentlich in die Partie gekommen. Daran müssen sie anknüpfen.

8' Tooor für FC Porto, 0:1 durch Samu Aghehowa

Der Favorit führt! Samu Aghehowa verwandelt den Elfmeter links unten. Miami-Keeper Ustari ist zwar noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

7' Der VAR meldet sich: Elfmeter! Schiedsrichter Garay geht raus und erkennt, dass es eine klare Berührung gab. Er entscheidet zügig auf Straßstoß.

6' Porto fordert Strafstoß! Noah Allen legt João Mário an der rechten Strafraumkante. Die Pfeife des Schiedsrichters bleibt vorerst stumm.

3' Die erste Möglichkeit des Spiels gehört Inter Miami. Messi erhält sträflich viel Platz im halbrechten Raum und schlägt eine passgenaue Flanke vors Tor. Dort kommt Suárez zum Abschluss, bekommt allerdings nicht genügend Druck hinter die Kugel. Cláudio Ramos ist zur Stelle und hat den Ball im Nachfassen sicher.

1' Der chilenische Unparteiische Cristián Garay pfeift das Spiel an. Wir freuen uns auf ein packendes Match!

1' Spielbeginn

Trotz der mäßigen Leistung zu Turnierbeginn starten beide Mannschaften mit einer unveränderten Anfangsformation.

Auch die Dragões (dt.: Drachen) aus dem portugiesischen Norden hatten sich bei ihrem ersten Auftritt dieser Klub-WM mehr erhofft als ein torloses Remis gegen Palmeiras. Porto-Coach Martin Anselmi weiß um die hohe Bedeutung dieses Spiels – ein gutes Resultat ist dringend erforderlich. Im Fokus steht allen voran Gegenspieler Lionel Messi. Der Übungsleiter gibt eine klare Marschrichtung vor: „Je mehr Ballbesitz wir haben, desto weniger Schaden können Messi und Miami anrichten.“

Das Starensemble von der Ostküste der USA verpasste am 1. Spieltag wichtige Punkte gegen die vermeintlich unterlegenen Gegner von Al-Ahly. Nun wartet mit dem FC Porto ein ganz anderes Kaliber auf Messi, Suarez und Co. Dies weiß auch Cheftrainer Javier Mascherano: „Sie spielen auf höchstem Niveau. Doch, wenn es uns gelingt, ihre Stärken nicht aufkommen zu lassen, haben wir eine Chance auf ein gutes Resultat.“

Es geht Schlag auf Schlag in der Gruppe A: Während die Begegnung zwischen Palmeiras und Al-Ahly unwetterbedingt derzeit unterbrochen ist, wärmen sich die Spieler von Miami und Porto bereits auf. Beide Mannschaften spielten zum Auftakt 0:0 und brauchen heute dringend Punkte, um die Chance auf das Achtelfinale hochzuhalten. Die Buchmacher sehen die Portugiesen als Favorit am heutigen Tag. Es ist das erste direkte Duell dieser Teams.