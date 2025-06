Die Belastung der Profis ist schon länger ein großes Thema. Ex-Nationalspieler Carsten Ramelow, Präsident der Spielergewerkschaft VDV, schlägt im ran-Interview Alarm. Das Interview führte Andreas Reiners Die Verletztenliste ist lang. Sehr lang. Immer wieder fallen Profis aus, auch weil die Belastung zu hoch ist. Bundestrainer Julian Nagelsmann bekommt das beim Final Four der Nations League zu spüren, er muss auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Denn im Fußballgeschäft geht es Schlag auf Schlag, Pausen gibt es wenig bis gar keine. Jetzt steht die Klub-WM an. Aus der Bundesliga sind der FC Bayern und Borussia Dortmund am Start. Die Stimmen, dass es hinsichtlich der Belastung der Profis zu viel wird, mehren sich, teilweise wurde sogar von einem möglichen Streik gesprochen. Klub-WM 2025: Datum, Teams, Termine, Modus, Preisgeld, Übertragung im TV und Stream

Die Klub-WM live und kostenlos im Joyn-Livestream Ist der realistisch? Und warum äußern sich nicht viel mehr Spieler öffentlich zu der Thematik? Und kann es ein, zwei Schritte zurück überhaupt geben?

Ex-Nationalspieler Carsten Ramelow, seit 2024 Präsident der Spielergewerkschaft VDV, spricht bei ran eine klare Warnung aus.

FC Bayern und Co. mit Dauerbelastung: "Das sollte auch Wirtz bedenken" ran: Carsten Ramelow, der Februar war voller Spiele, der März wird nicht besser, im Sommer steht die Klub-WM an. Wie kritisch sehen Sie die steigende Belastung? Ramelow: Die Belastung der Spieler ist die größte Fehlentwicklung im Fußballgeschäft. Wenn es um die Belastungssteuerung der Spieler geht, sind wir längst an einem Punkt angelangt, an dem es zu viel wird. Eigentlich müsste man hier einen Schritt zurückgehen. Das sehen nicht nur wir bei der VDV so, sondern auch viele Spieler in der Bundesliga und zahlreiche Trainer. Der FIFA-Kalender wird einfach diktiert, ohne die Beteiligten einzubeziehen. Die Menge an Spielen ist enorm – und es wird immer mehr. Das ist Wahnsinn. Das sollte auch Florian Wirtz bedenken. ran: Inwiefern? Ramelow: Sollte er sich für einen Wechsel zu Bayern München oder einem internationalen Topklub entscheiden, dann muss ihm bewusst sein: Die Belastung wird nicht weniger – im Gegenteil. Natürlich ist es sportlich eine große Herausforderung und sehr reizvoll, mit den besten Spielern der Welt auf dem Platz zu stehen. Aber der Druck ist in solchen Klubs noch einmal ein völlig anderer als in Leverkusen. Alonso macht das aktuell sehr gut, indem er Wirtz regelmäßig Pausen gibt, um ihn nicht zu verheizen. Sonst fällt er irgendwann länger aus, denn der Körper verzeiht nicht. Deshalb ist es wichtig, die Belastung gezielt zu steuern. Aber bei größeren Klubs herrscht in der Hinsicht noch einmal ein ganz anderer Druck.

ran: Trotz der Belastungsproblematik äußern sich viele Spieler nicht öffentlich. Woran liegt das? Ramelow: Das erleben wir nicht nur im Fußball, sondern allgemein in unserer Gesellschaft: Wer öffentlich eine Meinung vertritt, die von der allgemeinen Linie abweicht, kann schnell ein Problem bekommen. Das führt dazu, dass sich viele zurückhalten. Dabei sollte es selbstverständlich sein, seine Meinung zu äußern, ohne gleich kritisiert oder in eine bestimmte Ecke gedrängt zu werden. Gerade Profisportler denken oft genau darüber nach, was sie in Interviews sagen – weil sie wissen, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Ich selbst habe es in meiner Karriere erlebt: Wenn man Klartext spricht, bekommt man intern nicht immer nur Applaus. ran: Halten Sie einen Streik, wie er schon mal angedroht wurde, für realistisch? Ramelow: Nein, der wird nicht kommen. Ein Streik wäre immer das allerletzte Mittel, und so weit sind wir nicht. Aber das Thema ist präsent, und es ist gut, wenn Spieler und Trainer ihre Meinung dazu äußern. Man kann es nicht einfach ignorieren, es beschäftigt viele im Fußball. Ich selbst habe in den letzten Wochen mit Spielern gesprochen, um ein Stimmungsbild zu bekommen. ran: Und wie ist die Stimmung?

Ramelow: Es sehen fast alle so, dass es mittlerweile einfach zu viel geworden ist. Dies bestätigen auch die zahlreichen Spieler, mit denen wir bereits darüber gesprochen haben. Jetzt geht es darum, mit allen Beteiligten weitere Gespräche zu führen und zu überlegen, welche Lösungen es gibt. Wir prüfen gegenwärtig auch rechtliche Schritte, um unsere Beteiligungsrechte gegenüber der FIFA zu stärken. Die berechtigten Interessen der Spieler müssen bei der Terminplanung in angemessener Weise berücksichtigt werden. Es ist wichtig, zu einem gesunden Maß zurückzufinden.

