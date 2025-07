PSG trifft nun am Sonntag im Finale der Klub-WM auf den FC Chelsea (20:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und ran.de) .

Spiegel: "Paris Saint-Germain strahlt, für Real Madrid gehen die Lichter aus: In der Hitze von New Jersey offenbart sich ein Klassenunterschied. Ousmane Dembele nimmt Kurs auf den Ballon d'Or, bei Real endet eine Ära."

Spanien

Marca: "Perfektes Saint-Germain zerschlägt Real Madrid. Die Mannschaft von Luis Enrique ist von Anfang an überlegen gegen eine Mannschaft, die die Saison mit einem schlechten Eindruck abschließt. Fehler von Asencio und Rüdiger zerstören das Spiel vor der zehnten Minute."

AS: "Madrids kollektiver Selbstmord. Zwei schwerwiegende Abwehrfehler von Asencio und Rüdiger brachten die Mannschaft von Xabi in den ersten 10 Minuten in Bedrängnis. PSG spielte in seinem eigenen Tempo gegen einen untergehenden Gegner. Militao und Carvajal kamen zurück."