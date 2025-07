Klub-WM live: So seht ihr PSG vs. Real Madrid live im Free-TV und Stream

Ohne Nachspielzeit ist Schluss in East Rutherford! Paris Saint-Germain besiegt Real Madrid im zweiten Halbfinale der Klub-WM deutlich mit 4:0 (3:0). Die Franzosen starteten furios und führten bereits nach neun Minuten nach einem Doppelschlag mit 2:0. Beiden Treffern waren schlimme Abwehrfehler der Spanier vorausgegangen. Die Königlichen kamen das ganze Spiel über nicht richtig in die Partie und mussten vor der Pause noch verdient das dritte Gegentor schlucken.

Update, 9. Juli, 22:10 Uhr: Antonio Rüdiger patzt - Real von Paris zerstört

Nach etwas mehr als 45 Minuten führt Paris Saint-Germain in diesem zweiten Halbfinale der Klub-WM hochverdient mit 3:0 gegen Real Madrid. Der amtierende Champions-League-Sieger legte los wie die Feuerwehr und schlug binnen drei Minuten per Doppelschlag in der 6. und 9. Minute zu. Die Spanier brachten überhaupt keinen Fuß auf den Rasen und rannten von Beginn an nur hinterher. Das wurde bis zur Halbzeit auch kaum besser. So konnte PSG sogar nach 24 Minuten auf 3:0 stellen.

Die Franzosen hatten zudem noch weitere Chancen, um die Führung weiter auszubauen. Alles in allem eine heftige Machtdemonstration der Franzosen in diesem ersten Durchgang! Real und Xabi Alonso müssen sich etwas einfallen lassen. Und wer weiß was passiert, wenn den Spaniern der Anschluss nach der Pause gelingt.