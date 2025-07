Paris Saint-Germain entschied sich für Letzteres. PSG stand nach dem Ende der Ära von Kylian Mbappe genau vor dieser Abzweigung. Die Trennung artete in einen Rosenkrieg aus.

Nach einem Break-Up gibt es zwei Optionen. Den tiefen Fall oder den Glow-Up in neue Sphären.

Eine Trennung tut weh. Manchmal so sehr, dass sich plötzlich alles verändert.

Paris-Saint Germain fertigt mit Real Madrid die erfolgreichste Mannschaft der Welt 4:0 im Halbfinale der Klub-WM ab. Ein weiteres Indiz für die neue Weltmacht im Fußball, die ihren Ursprung in einer Trennung fand.

Das Wichtigste in Kürze

Vor den Augen der Ex: PSG-Prinzen werden Könige

Im Champions League-Finale wurde Inter Mailand mit 5:0 vernascht. Die höchste Finalpleite der CL-Historie wurde den Italienern hinzugefügt.

Der erste CL-Titel der Vereinsgeschichte eingeheimst. Endlich. Gefühlt in dem Moment, wo der Verein es am wenigsten versucht.

Bei der FIFA Klub-WM war Atletico Madrid (4:0) kein Gegner. Inter Miami um Ex-Spieler Lionel Messi wurde gefühlt im Vorbeigehen mit 4:0 abgefertigt. Und auch mit etwas Spielglück wurde der FC Bayern München im Viertelfinale trotz zwei Platzverweisen mit 2:0 besiegt.

Die Pariser Offensivmaschinere läuft wie aus einem Guss. Und auch die Defensive lässt selbst in verschiedenen Besetzungen kaum einen Gegentreffer zu.

Und so wurden als Nächstes auch Ex-Spieler Mbappe und Real Madrid im Halbfinale mit 4:0 gedemütigt - ein Ergebnis, das sich fast schon wie ein roter Faden durch das Turnier zieht.

PSG trifft nun am Sonntag im Finale der Klub-WM auf den FC Chelsea (20:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und ran.de), wo das Team sein bisheriges Bilderbuchturnier mit dem letzten nötigen Sieg krönen will.

Es wirkt wie eine Rache-Tour. Raus aus dem "Parc des Princes" auf den Thron der Welt. Die Prinzen wurden Könige. Auch wenn der französische Hauptstadtklub mit dem Katar-Geld internationaler denn je ist. Neun Franzosen stehen noch im Kader. Mit Ousmane Dembele, Desire Doue, Lucas Hernandez oder Bradley Barcola allesamt namhafte Spieler.

Aber genau das ist nicht mehr PSG. Es geht nicht mehr um Namen. Es geht um eine neue Kultur. Aus dem katarischen Spielzeug wurde eine Weltmacht.

PSG-Power steht nicht erst seit gestern für schnellen, zauberhaften Fußball. Ohne den einen Star, mit dem alles steht und fällt.