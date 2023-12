"Wie lange, kann ich nicht sagen. Wir schauen von Woche zu Woche, Tag für Tag. Wir werden sehen, was passieren wird", hatte City-Trainer Pep Guardiola vor rund einer Woche in Bezug auf Haaland gesagt.

In der saudi-arabischen Stadt Dschidda wird aktuell die Klub-WM im Fußball ausgetragen. Manchester City hat dabei wenig überraschend den Einzug in das Finale geschafft.

Haaland-Einsatz im Finale nicht gestattet

Dem ist aber nicht so, was nichts mit der Gesundheit der Sportler zu tun hat. Weil beide kein Teil des Halbfinal-Kaders waren, ist auch ein Einsatz im Finale ausgeschlossen. So heißt es laut "Sky Sports" in den FIFA-Regeln, dass es "nur den 23 Spielern, die für das Halbfinale nominiert waren, erlaubt ist, am Finale teilzunehmen."

Eine außergewöhnliche Regel, die aktuell vor allem in den englischen Medien für Aufregung sorgt. Dass allerdings keiner der Verantwortlichen bei den Citizens davon wusste, scheint nur schwer vorstellbar.

Das Guardiola-Team kämpft am Freitag gegen Fluminense Rio de Janeiro um den Titel. Die Brasilianer hatten als Gewinner der Copa Libertadores im anderen Halbfinale den afrikanischen Vertreter Al Ahly aus Ägypten mit 2:0 geschlagen.