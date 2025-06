Kevin Kuranyi: Flamengo hat es wirklich sehr gut gemacht bislang. Sie haben auch schon gegen Chelsea, eine große Mannschaft, mit 3:1 gewonnen. Wenn das Wetter heiß und brasilianisches Feeling da ist, dann können sie einfach super kicken. Es könnte also ein schwieriges Spiel für den FC Bayern werden.

Das Wichtigste zur FIFA Klub-WM in Kürze

ran: Was trauen Sie Flamengo bei der Klub-WM zu?

Kuranyi: Ich glaube, dass sie den Titel holen können. Flamengo ist eine der besten Mannschaften in Südamerika, sie haben in den letzten Jahren die Copa Libertadores und auch die Meisterschaft gewonnen. Sie haben immer tolle Spieler gehabt und in der brasilianischen Liga oben mitgespielt. Aus meiner Sicht sind sie einer der Favoriten bei der Klub-WM - und das zu Recht.

ran: Brasilien steht für Zauberfußballer. Wer kommt Ihnen da bei Flamengo in den Sinn?

Kuranyi: Giorgian de Arrascaeta - aber er kommt aus Uruguay. Er ist einer der Top-Spieler dieser Mannschaft, seit Jahren läuft das Spiel von Flamengo über ihn. Wenn wir über Brasilianer reden, denke ich an Bruno Henrique. Er ist auch schon länger dabei, hat von 2016 bis 2017 in Wolfsburg gespielt. Dort hatte er allerdings eine schwierige Zeit. In Brasilien macht er es aber sehr gut.

ran: Die genannten Spieler zählen zu den Routiniers der Mannschaft. Dafür sitzt seit vergangenem September mit Felipe Luis ein Trainer, der erst 39 Jahre alt ist, auf der Bank.

Kuranyi: Er hat die Mannschaft auf den richtigen Weg zurückgebracht. Er ist ein junger Trainer und betreut schon eine große Mannschaft wie Flamengo. Wenn man vergleichen möchte, könnte man sagen, Felipe Luis ist der Julian Nagelsmann von Brasilien. (lacht)

ran: Sie wurden in Rio de Janeiro geboren, Flamengo ist Ihr Lieblingsklub. Was macht den Verein für Sie so besonders?

Kuranyi: In Rio gibt es vier Vereine, die man lieb hat. Mein Herz hat schon immer für Flamengo geschlagen. Hauptgrund dafür war Romario. Er ist mein absoluter Lieblingsspieler und hat damals im Flamengo-Trikot gezaubert und Tore erzielt. Generell habe ich die Mannschaft und die Fans von Anfang an geliebt. Flamengo ist einfach meine Welt.