Dem FC Arsenal und Kai Havertz droht der erste Titel der Saison durch die Hände zu gleiten. Im Ligapokal stehen die Gunners vor dem Aus.

Nach der ersten Heimniederlage der Saison steht Nationalspieler Kai Havertz mit dem FC Arsenal im englischen Ligapokal vor dem Aus.

Die Gunners unterlagen Newcastle United im Halbfinal-Hinspiel am Dienstagabend mit 0:2 (0:1), die Ausgangslage für die Londoner ist vor dem Wiedersehen denkbar schlecht. Bislang hatte Arsenal seit Beginn dieser Spielzeit in keinem Wettbewerb zu Hause verloren.

Der frühere Dortmunder Alexander Isak brachte die Magpies in Führung (37.), Anthony Gordon erhöhte nach dem Seitenwechsel (51.). Havertz spielte 90 Minuten durch. Arsenal hatte Anfang November bereits in der Liga gegen Newcastle verloren, damals allerdings auswärts. Das Rückspiel findet am 5. Februar statt.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Titelverteidiger FC Liverpool und Tottenham Hotspur gegenüber (8. Januar/6. Februar).