Nach Wechsel vom FC Bayern: Mathys Tel erlebt unschönes Debüt für Tottenham

Mathys Tel erlebt bei seinem neuen Arbeitgeber Tottenham Hotspur ein mehr als nur unschönes Debüt.

So dürfte sich Mathys Tel sein Debüt für Tottenham Hotspur nicht vorgestellt haben. Im ersten Spiel nach seinem Wechsel vom FC Bayern zum Premier-League-Klub wurde der Stürmer eingewechselt und hatte keinen Grund zur Freude.

Im Halbfinal-Rückspiel des englischen Ligapokals unterlagen die Spurs gegen den FC Liverpool mit 0:4 und sind nach ihrem 1:0-Erfolg im Hinspiel nun ausgeschieden.

Tel, der zunächst auf der Bank saß, kam in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, weil sich der brasilianische Angreifer Richarlison verletzt hatte. Tottenham lag zu diesem Zeitpunkt - in der 34. Minute hatte Cody Gakpo für die Reds getroffen - mit 0:1 in Rückstand.

In der zweiten Halbzeit wurde es allerdings nicht besser. Mohamed Salah (51.) verwandelte kurz nach der Pause einen Foulelfmeter. Mit dem 3:0 durch den früheren Leipziger Dominik Szoboszlai (73.) war das Duell entschieden, Virgil van Dijk (80.) traf zum Endstand.