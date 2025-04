Die Ligue-1-Partie zwischen AS Saint-Etienne und Olympique Lyon wurde von einem unschönen Zwischenfall überschattet. Ein Fan der Heimmannschaft traf den Linienrichter mit einer Münze - der Täter muss nun sogar mit einer Haftstrafe rechnen.

In der französischen Ligue 1 wurde ein Fan der AS Saint-Etienne wegen eines Münzwurfs auf einen Schiedsrichterassistenten festgenommen. Das Heimspiel des früheren Serienmeisters gegen Olympique Lyon (2:1) war am Sonntag für 45 Minuten unterbrochen worden, nachdem der Linienrichter von dem Gegenstand am Kopf getroffen wurde.

Ein 28 Jahre alter Verdächtiger wurde durch Auswertung der Videoüberwachung "formell identifiziert" und nach dem Spiel von der Polizei im Stade Geoffroy-Guichard festgenommen.