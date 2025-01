Die angestrebte Leihe von Randal Kolo Muani von Paris St. Germain zu Juventus Turin droht möglicherweise an den Regularien zu scheitern.

Der frühere Frankfurter Randal Kolo Muani weilt schon bei seinem potenziell neuen Klub Juventus Turin. Nun aber droht die angestrebte Leihe möglicherweise zu platzen.

Grund dafür sind laut der französischen Sportzeitung "L'Equipe" die neuen Leih-Regularien bei Kolo Muanis Stammverein Paris St. Germain. Demnach haben die Franzosen bereits die höchstmögliche Anzahl von sechs Spielern verliehen.

Damit also die Leihe von Kolo Muani nach Turin fixiert werden kann, muss Paris St. Germain entweder einen aktuell verliehenen Spieler in die französische Hauptstadt zurückbeordern oder an den bisherigen Leihverein verkaufen.

Derzeit hat Paris St. Germain unter anderem die früheren Bayern-Spieler Renato Sanches (Benfica Lissabon) und Juan Bernat (Villarreal) verliehen, zudem auch Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen).