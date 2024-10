Deutschland vs. Niederlande: Noten und Einzelkritik - zwei starke Debütanten sorgen für DFB-Sieg

Deutschland gegen die Niederlande: Szenen einer Rivalität

Sportliche Rivalitäten ergeben sich oft aus einer geografischen Nähe und wachsen mit ihrer gemeinsamen Geschichte. Niederlande gegen Deutschland ist ein Paradebeispiel, wie so ein Duell über die Jahrzehnte nichts an Emotionen und Brisanz verliert. Am Dienstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) trifft die DFB-Auswahl wieder einmal auf "Oranje". ran zeigt Bilder einer Rivalität.

