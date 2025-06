Die deutsche Nationalmannschaft hat im Halbfinale der UEFA Nations League nach zwischenzeitlicher Führung noch mit 1:2 verloren. ran zeigt die Noten der DFB-Stars. Aus München berichten Tobias Hlusiak und Martin Volkmar Die deutsche Nationalmannschaft hat das Halbfinale in der UEFA Nations League mit 1:2 (0:0) gegen Portugal verloren. Besonders in der Defensive offenbart die Auswahl von Julian Nagelsmann nach zwischenzeitlicher Führung große Schwächen. Ein Neu-Bayer erwischt einen rabenschwarzen Tag. ran zeigt die Noten der DFB-Stars.

Marc-Andre ter Stegen Wirkt überhaupt noch nicht in Form, aber wie sollte er das nach so langer Verletzungspause auch sein? Der Keeper des FC Barcelona leistet sich immer wieder große Schwächen beim Rausspielen. Beim Ausgleich fliegt er schön, aber vergebens. An Ronaldos Tap-in kann er nichts machen. Hält das Spiel mit zwei Mega-Paraden kurz vor Schluss immerhin offen. ran-Note: 3

Jonathan Tah Ein ganz schwaches Spiel des Neu-Münchners. Soll die Abwehr eigentlich dirigieren, verunsichert seine Nebenleute aber immer wieder. Sein falsches Timing in einigen Zweikämpfen und große Stellungsfehler ermöglichen immer wieder portugiesische Überzahl vor und im deutschen Strafraum. ran-Note: 5

Robin Koch Gibt bis zur Umstellung auf Viererkette den mittleren Part der defensiven Dreierreihe. Macht das solide und weitestgehend fehlerlos. Stark gegen den durchgebrochenen Neto (33.). Als der Gegner nach der deutschen Führung stärker wird, schwimmt auch der Frankfurter mächtig mit. ran-Note: 4

Waldemar Anton Der Dortmunder ist bei seiner Rückkehr in die Nationalelf gleich von Beginn an auf dem Platz. Verteidigt links in der Dreierkette. Das Zusammenspiel mit seinen Nebenleuten Tah und Koch wirkt oft hölzern und unausgegoren. Anton geht zwanzig Minuten vor Schluss runter, als der Bundestrainer auf Viererkette umstellt. ran-Note: 4

Joshua Kimmich In seinem 100. Länderspiel immer wieder in der Defensive gefordert. Läuft Löcher zu und geht kämpferisch voran. Am Kapitän liegt es nicht, dass die DFB-Elf nach starkem Start in Durchgang zwei komplett den Zugriff verliert. Kimmich legt den deutschen Führungstreffer von Wirtz per genialem Lupfer auf (48.) Schon sein fünfter Assist im dritten Länderspiel des Jahres. ran-Note: 2

Leon Goretzka Bildet mit Vereinskollege Pavlovic das Zentrum im deutschen Spiel. Kann nicht ganz an seine starken Auftritte aus dem Italien-Doppelpack im März anknüpfen, stemmt sich aber nach Kräften gegen die Pleite. Eine seiner zwei großen Chancen (4., 21.) sollte er aber im Tor unterbringen. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Besonders in der ersten Halbzeit oft alleingelassen zwischen Offensive und Defensive. Bekommt es dann alleine mit auf ihn zustürmenden Portugiesen zu tun. In Ballbesitz verteilt er umsichtig, allerdings ohne kreative Momente zu erzeugen. ran-Note: 3

Maximilian Mittelstädt Schwächeres Spiel des Stuttgarters, der immer wieder Flanken von seiner linken Seite in den gegnerischen Strafraum schlägt. Leider kommt kaum eine an. Defensiv okay. Nach 60 Minuten kommt Gosens für ihn. ran-Note: 4

Deutschlands Rekordspieler: Nationalspieler mit den meisten Einsätzen - Joshua Kimmich erreicht Meilenstein 1 / 21 © Sven Simon Die Rekordnationalspieler von Deutschland

Joshua Kimmich ist beim DFB zum unangefochtenen Leistungsträger aufgestiegen. Der 29-Jährige feiert im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal ein ganz besonderes Jubiläum: Die Nummer Sechs knackt die 100 Spiele-Marke im deutschen Trikot. Doch wo steht Kimmich damit im internen Ranking? ran listet euch die Top-20 der Spieler mit den meisten Einsätzen mit dem Adler auf der Brust auf. © Bongarts Platz 20 (geteilt): Karl-Heinz Rummenigge

Länderspiele: 95

Länderspiel-Tore: 45 © Imago Platz 20 (geteilt): Sepp Maier

Länderspiele: 95

Länderspiel-Tore: 0 © Horstmüller Rang 18: Berti Vogts

Länderspiele: 96

Länderspiel-Tore: 1 © getty Rang 17: Michael Ballack

Länderspiele: 98

Länderspiel-Tore: 42 © IMAGO/Revierfoto Rang 15 (geteilt): Joshua Kimmich

Länderspiele: 100

Länderspiel-Tore: 7 © FIRO/FIRO/SID/ Rang 15 (geteilt): Hans-Jürgen Dörner

Länderspiele: 100 (für die DDR)

Länderspiel-Tore: 9 © Bongarts Rang 14: Thomas Häßler

Länderspiele: 101

Länderspiel-Tore: 11 © Imago Rang 13: Joachim Streich

Länderspiele: 102 (für die DDR)

Länderspiel-Tore: 55 © imago/WEREK Rang 12: Franz Beckenbauer

Länderspiele: 103

Länderspiel-Tore: 14 © 2014 Getty Images Rang 11: Per Mertesacker

Länderspiele: 104

Länderspiel-Tore: 4 © Bongarts Rang 10 (geteilt): Jürgen Kohler

Länderspiele: 105

Länderspiel-Tore: 2 © imago sportfotodienst Rang 9: Jürgen Klinsmann

Länderspiele: 108

Länderspiel-Tore: 47 © 2014 Getty Images Rang 8: Philipp Lahm

Länderspiele: 113

Länderspiel-Tore: 5 © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Rang 7: Toni Kroos

Länderspiele: 114

Länderspiel-Tore: 17 © 2016 Getty Images Rang 6: Bastian Schweinsteiger

Länderspiele: 121

Länderspiel-Tore: 24 © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Rang 5: Manuel Neuer

Länderspiele: 124

Länderspiel-Tore: 0 © 2016 Getty Images Rang 4: Lukas Podolski

Länderspiele: 130

Länderspiel-Tore: 49 © IMAGO/Crystal Pix Rang 3: Thomas Müller

Länderspiele: 131

Länderspiel-Tore: 45 © 2014 Getty Images Rang 2: Miroslav Klose

Länderspiele: 137

Länderspiel-Tore: 71 © imago sportfotodienst Rang 1: Lothar Matthäus

Länderspiele: 150

Länderspiel-Tore: 23

Leroy Sane Ein durchwachsener Auftritt des Münchners. Immer wieder mit viel Platz, den er zu selten nutzt. Beste Szene, als er Goretzka einen Fast-Assist liefert (21.). Nach einer Stunde ist Schluss für Sane. ran-Note: 4

Florian Wirtz Lange viel zu unauffällig, um das deutsche Spiel entscheidend zu prägen. Liegt aber auch daran, dass seine Mitspieler ihn zu selten finden. Der deutsche Führungstreffer zeigt dann die ganze Klasse des Noch-Leverkuseners. Erst erobert er den Ball, schaltet um und vollendet dann cool per Kopf. Danach taucht er wieder ab. ran-Note: 3

Nick Woltemade Bekommt bei seinem Debüt im Nationalteam genau eine Stunde, die er nutzt. Geschickt mit dem Rücken zum Tor. Öffnet so immer wieder Räume, auch wenn ihm noch nicht alles gelingt. Eine Riesenchance hat er trotzdem, als er freistehend aus sieben Metern an Costa scheitert (19.). Insgesamt eine Bereicherung. ran-Note: 3

Robin Gosens Kommt nach einer Stunde für Mittelstädt in die Partie und geht auf die linke Seite. Führt sich unglücklich ein, weil er vor dem Ausgleich der Portugiesen falsch steht und so Torschütze Conceicao den Ball ermöglicht. Auch danach defensiv phasenweise überfordert und offensiv ohne Wirkung. ran-Note: 5

Serge Gnabry Darf diesmal eine halbe Stunde ran. Bekommt offensiv aber keinen Zugang zum Spiel. Bleibt zu ungefährlich, um die Partie wieder zu Gunsten der DFB-Elf zu drehen. ran-Note: 4

Niclas Füllkrug Nach 60 Minuten bringt Nagelsmann den Premier-League-Profi für Woltemade. Reibt sich in vielen Zweikämpfen mit den portugiesischen Innenverteidigern auf. Eine wirkliche Torchance hat "Fülle" nicht mehr. ran-Note: 4

Karim Adeyemi Kommt nach 71 Minuten für Anton, um für mehr Offensive zu sorgen. Sein Pfostenknaller kurz vor Schluss bringt um ein Haar den Ausgleich. Ansonsten defensiv gebunden. ran-Note: 3