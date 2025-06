Nations League heute: So seht ihr Spanien vs. Frankreich

Update, 05. Mai, 23:00 Uhr: Spanien erreicht finale der Nations League

Mit 5:4 schlägt Spanien in einem packenden Halbfinale Frankreich und zieht zum dritten Mal in Folge ins Nations-League-Finale ein, in dem am Sonntag Portugal wartet.

Die Franzosen müssen mit dem Spiel um Platz drei gegen Deutschland vorlieb nehmen, bewiesen heute Abend aber eine unglaubliche Moral, als sie nach den zwischenzeitlichen 0:4- und 1:5-Rückständen nicht etwa den Kopf in den Sand steckten, sondern zu jedem Zeitpunkt an die Remontada zu glauben schienen. Mit späten Treffern hätten sie sich beinahe auch belohnt, blieben aber insgesamt in einem sehr ausgeglichenen Spiel, in dem beide Mannschaften defensive Defizite offenbarten, zu fahrig bei der Chancenverwertung. Hernández und Dembélé trafen zudem nur Aluminium. Auch so hat das Neun-Tore-Spektakel aber gehalten, was es versprochen hat.

