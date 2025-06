Er wolle "jetzt nicht so draufhauen", betonte der Bundestrainer, analysierte aber: "Wir haben uns im eigenen Ballbesitz nicht gut präsentiert. Auch defensiv hatten wir nicht die Galligkeit, die uns in den letzten Spielen ausgezeichnet hat."

DFB-Team: In der Breite fehlt die Qualität

Wahrscheinlich hätte der 37-Jährige viele der wilden Moves gar nicht gemacht, wäre ihm nicht schon vor der Partie ein ganzer Strauss an wichtigen Spielern weggebrochen.

Jamal Musiala, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Tim Kleindienst und Kai Havertz hätten der Mannschaft wohl allesamt gut getan, sie auf ein anderes Level gehoben, standen aber verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Aber auch Angelo Stiller, der die Partie qua Spielweise hätte beruhigen können, ging dem DFB-Team ab.

Und so bleibt festzuhalten, dass Deutschland gut ein Jahr vor dem Start der WM in den USA, Mexiko und Kanada zwar in der Spitze gut aufgestellt ist, es in der Breite aber bedenklich wird.

"Ein Gosens oder Füllkrug - das ist keine europäische Top-Klasse. Auch hinten sind wir nach den Ausfällen von Rüdiger und Schlotterbeck nicht stabil genug", kritisierte der ehemalige DFB-Kapitän Michael Ballack bei "DAZN".

Besonders im Vergleich zu Portugal fiel der Unterschied ins Auge.

Bei den Gästen kamen Champions-League-Sieger Vitinha und Torschütze Francisco Conceicao, genau wie Liverpools Diogo Jota von der Bank und drehten das Spiel fast mühelos.

Joao Felix, Rafael Leao oder Goncalo Ramos wurden gar nicht erst gebraucht.

Diese Tiefe, über die auch die beiden anderen halbfinalisten Frankreich und Spanien verfügen, kann Deutschland Stand jetzt nicht aufweisen.

Das ist ein Grundsatzproblem, welches es zu beheben gilt.