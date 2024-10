DFB - Alexander Nübel über Torwartanfänge - diese Rolle spielte seine Oma

Alexander Nübel steht vor seinem Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Ohne seine Oma wäre es wohl nie so weit gekommen.

Dank Oma ins deutsche Tor: Alexander Nübel wäre ohne seine Großmutter heute nicht da, wo er ist. "Meine Oma hat viel Fußball gespielt mit mir im Garten", erzählte der Profi des VfB Stuttgart vor seinem Debüt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Nations-League-Spiel in Bosnien am Freitag (20.45 Uhr) in einem DFB-Video, "das war mega geil, echt schön."

Fußball sei in der Familie Nübel nicht sehr präsent gewesen, erzählte der 28-Jährige, "ich war der Einzige, der Fußball gespielt hat" - und das so gerne wie oft mit der Großmama. "Sie ist 92", berichtete Nübel, "ich hoffe, dass sie dieses Jahr noch mal vorbeischaut."

Ansonsten kickte der kleine Alex viel im heimischen "Wohnzimmer, was natürlich extrem nervig für meine Eltern war". Davon kann übrigens auch die Familie Baumann ein Lied singen: Oliver Baumann, der im Nations-League-Spiel am Montag gegen die Niederlande debütieren wird, hat mit einem Stoffball "immer im Flur rumgebolzt", wie er im selben Video mit einem Schmunzeln erzählte.

Bei Baumann war es übrigens der Bruder, der ihn "ins Tor bugsiert" hat. "Er war der Ältere und meinte: 'Der Junge muss ins Tor!' So hat es angefangen", sagte der 34-Jährige.