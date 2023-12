DFB-Frauen: Nations League und Olympia-Qualifikation - Halbfinale gegen Frankreich

Interimstrainer Horst Hrubesch ist alles andere als zufrieden mit den momentanen Leistungen seiner Mannschaft nach dem 0:0 gegen Wales: "Wir haben uns das Spiel aus der Hand nehmen lassen und waren immer zu spät in den Zweikämpfen."

Damit ist zudem die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris weiter möglich.

Im kommenden Februar steht für die DFB-Frauen das Nations-League-Finalturnier an. Im Halbfinale geht es gegen Frankreich. ran zeigt die wichtigsten Informationen zum Fahrplan bis dahin.

DFB-Frauen: Was ist der Fahrplan bis zur Nations League?

Erstmal ist die Länderspielpause vorbei und die Frauen-Bundesliga wird fortgesetzt. Das Finale der Nations-League findet dann vom 23. bis 28. Februar statt.

Bei der Auslosung der Halbfinals für das Final Four am Montag, 11. Dezember, ging der Wunsch von Hrubesch in Erfüllung. Deutschland bekommt es mit Frankreich zu tun, das bereits als Gastgeber für die Olympischen Spiele qualifiziert ist. Dadurch bieten sich den DFB-Frauen zwei Möglichkeiten, um sich die Teilnahme zu sichern.