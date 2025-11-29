DFB-Frauen vs. Spanien - Nach Unentschieden: Christian Wück äußert sich zum Handschlag-Eklat

Es ist der Aufreger kurz nach Ende des Final-Hinspiels der Nations League zwischen Deutschland und Spanien. Bundestrainer Wück erklärt den wenig freundlichen Handschlag mit der spanischen Trainerin. Am Freitagabend verpasste die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen im Hinspiel des Nations-League-Finals beim 0:0 gegen Spanien eine bessere Ausgangsposition. Nach der Partie in Kaiserslautern kam es zwischen Bundestrainer Christian Wück und der spanischen Trainerin Sonia Bermudez zu einem alles andere als freundlichen Handschlag. Beide liefen bereits gestikulierend aufeinander zu. Zunächst war nur Bermudez im TV-Bild zu sehen, kurz darauf auch Wück mit erhobenem Zeigefinger. Mit wenig freundlicher Miene tauschten beide einige Worte aus, beim Handschlag drückte der Deutsche den Arm der Spanierin dann zur Seite weg.

Eine Szene, die auch in der spanischen Presse für Aufsehen sorgte, so schrieb unter anderem die "As" von einer "hässlichen Geste". Im "ZDF"-Interview erklärte Wück im Anschluss die Hintergründe. "Ich habe mich über Kleinigkeiten geärgert", konstatierte der 52-Jährige.

DFB-Team vergab viele Chancen "Wo gehakt wurde und es keine Gelbe Karte gab, obwohl es ein klares taktisches Foul war. Bei der Auswechslung will auf einmal die Auswechselspielerin übers halbe Feld laufen. Vielleicht ist es so im internationalen Fußball. Vielleicht machen wir es in Spanien dann genauso." Diverse Mätzchen der spanischen Spielerinnen hatten Wück während der Partie verärgert, unter anderem das Zeitspiel. Die DFB-Spielerinnen hatten indes eine Vielzahl guter Chancen ausgelassen, hatten aber auch Glück, als Esther Gonzalez nur den Pfosten traf.

