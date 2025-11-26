- Anzeige -
- Anzeige -
Rückspiel im Finale der Nations League

Deutschland vs. Spanien - Nations-League-Finale der Frauen: Free-TV, Livestream und Termin für das Rückspiel

  • Aktualisiert: 30.11.2025
  • 10:44 Uhr
  • ran.de

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft im Finale der Nations League auf Spanien. So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Im ersten Duell des Finals der Women's Nations League nutzte Deutschland trotz eines engagierten Auftritts und zahlreicher Chancen seine Möglichkeiten gegen die spanische Nationalelf nicht. Das Hinspiel endete 0:0. Vor dem Rückspiel am Dienstag bleibt die Entscheidung damit weiterhin völlig offen.

DFB-Frauen vs. Spanien: Die Noten zum Nations-League-Finale

DFB-Frauen und eine Weltklasse-Spielerin gegen Spanien machen Mut - Kommentar

Deutschland bestimmte große Teile des Spiels und ließ nur zu Beginn der zweiten Halbzeit eine spanische Druckphase zu. Trotz dieser Überlegenheit nutzte das Team mehrere gute Möglichkeiten nicht. Das Unentschieden fällt deshalb für Spanien eher glücklich aus. Vor dem Rückspiel in Madrid am Dienstag bleibt die Ausgangslage weiterhin offen.

- Anzeige -
- Anzeige -
Caen, Frankreich 28. Oktober 2025: UEFA Nations League Women - 2025 2026 - Frankreich vs. Deutschland Im Bild: Torschützin Nicole Anyomi (Deutschland), rechts im Bild, macht das Tor zum 3:1 für Deu...

Am 2.12. ab 18:30 Uhr: Spanien vs. Deutschland LIVE auf Joyn!

Verfolge das Rückspiel im Nations-League-Finale live im Stream auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Nations League: So seht ihr das Frauen-Finale im TV und Stream

In der Frauen-Nations-League steht das Finale an! Mit Deutschland und Spanien stehen sich dabei zwei absolute Top-Nationen gegenüber. Anders als bei den Männern, wird das Endspiel bei den Frauen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Bundestrainer Christian Wück hat Großes vor, wie er bei der Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußball-Verbands in München verriet: "Wir wollen keine Revanche – wir wollen das Finale gewinnen. Und am liebsten dort, wo es dem Kontrahenten besonders weh tut: in Spanien. Wir wollen ihnen die Trophäe wegnehmen."

Im Sommer hatte das DFB-Team im Halbfinale der Europameisterschaft knapp mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Nun wollen Jule Brand und Co. das bessere Ende auf ihrer Seite haben.

Verzichten muss Wück jedoch auf Lea Schüller. Die Top-Scorerin fehlt aus familiären Gründen definitiv in beiden Duellen.

So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Spanien vs. Deutschland im TV, Livestream, Liveticker heute live: Datum, Uhrzeit, Stadion - Infos zum Rückspiel des Finals

  • Paarung: Deutschland vs. Spanien
  • Wettbewerb: Nations League, Finale (Rückspiel)
  • Datum: 02. Dezember 2025
  • Uhrzeit: 18:30 Uhr
  • Austragungsort: Estadio Metropolitano, Madrid (Spanien)

Spanien vs. Deutschland live: Wer überträgt das Nations-League-Finale im Free-TV?

Die ARD überträgt die Partie live im Free-TV. Die Übertragung startet um 18:00 Uhr mit den Vorberichten. Anstoß ist um 18:30 Uhr.

- Anzeige -

Spanien - Deutschland live: Wo läuft die DFB-Auswahl im Livestream?

Der Livestream der ARD lässt sich kostenfrei via Joyn abrufen.

- Anzeige -

Spanien trifft auf Deutschland live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet?

Einen Liveticker zur Partie Deutschland gegen Spanien findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Spanien vs. Deutschland live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Zusammenfassung zur Übertragung des Rückspiels des Nations-League-Finals

  • Begegnung: Spanien vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 02. Dezember 2025; 18:30 Uhr
  • Trainer/-in: Sonia Bermudez (Spanien), Christian Wück (Deutschland)
  • Free-TV: ARD
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Die Bayern-Fans kritisieren Hamburgs Innensenator Grote
News

Erneute Proteste: Fangruppen drohen Politik

  • 30.11.2025
  • 11:58 Uhr
Farke Donnarumma
News

Verletzung vorgetäuscht? Farke sauer auf Pep und Donnarumma

  • 30.11.2025
  • 11:50 Uhr
Guirassy (r.) war sichtbar verärgert
News

Guirassy verweigert Handschlag - Kovac reagiert

  • 30.11.2025
  • 11:25 Uhr
Müller und Vancouver im Finale
News

Müller und Vancouver im MLS-Finale gegen Messi

  • 30.11.2025
  • 11:07 Uhr
Gut gelaunt: Malick Thiaw (l.) und Nick Woltemade
News

Kopfball-Tore: Woltemade gibt Tipps, Thiaw trifft

  • 30.11.2025
  • 11:04 Uhr
Musste in Bremen früh runter: Dominique Heintz
News

Nächster Defensivausfall: Zwangspause für Kölner Heintz

  • 30.11.2025
  • 11:00 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragungen im TV und kostenlosen Joyn-Livestream

  • 30.11.2025
  • 10:52 Uhr
Fakten zum WM-Pokal
News

Klarheit für DFB-Team - FIFA bestätigt Lostöpfe für WM 2026

  • 30.11.2025
  • 10:50 Uhr
Nachdenklich: Nürnbergs Trainer Miroslav Klose
News

"Vollkatastrophe" in Magdeburg - doch Klose bleibt positiv

  • 30.11.2025
  • 10:37 Uhr
Kimmich
News

Diese Gegner drohen dem DFB-Team bei der WM

  • 30.11.2025
  • 10:33 Uhr