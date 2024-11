DFB-Jahresabschluss: Nagelsmann will vom "politischen Trouble" ablenken

Und sich mit einem Erfolg am 16. November (20.45 Uhr im Liveticker auf ran.de) in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina oder drei Tage später in Budapest gegen Ungarn (20.45 Uhr im Liveticker auf ran.de) nach dem Viertelfinaleinzug in der Nations League auch noch den Gruppensieg sichern.

Nagelsmann will ins Halbfinale

Dafür versammelt Nagelsmann seine 23 Spieler um die Rückkehrer Julian Brandt und Felix Nmecha am Montag im Hotel Innside Melia Ostend in Frankfurt/Main, bereits am Nachmittag ist eine öffentliche Trainingseinheit auf dem DFB-Campus angesetzt.

Viel Zeit hat der Bundestrainer schließlich nicht. Nach der Begegnung in Budapest steht bis zum Viertelfinale in der Nationenliga im März kein Lehrgang an. Doch ein Etappenziel für das kommende Jahr hat Nagelsmann bereits ausgerufen. "Der erstmalige Einzug ins Final Four ist für uns ein wichtiges Zwischenziel auf dem Weg zur WM 2026", sagte Nagelsmann.

Der Viertelfinal-Gegner wird am 22. November ausgelost.