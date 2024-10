Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich festgelegt: Alexander Nübel wird in der Nations League im Auswärtsspiel gegen Bosnien-Herzegowina im Tor stehen. Aber auch Oliver Baumann bekommt seinen Einsatz.

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt in den Nations-League-Spielen auf Jobsharing im deutschen Tor.

Alexander Nübel wird am Freitag (20.45 Uhr im Liveticker) in Zenica gegen Bosnien und Herzegowina die Nummer 1 tragen, die für das Duell mit den Niederlanden am Montag in München dann Oliver Baumann übernehmen wird. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch.

Sowohl für den 28 Jahre alten Nübel vom VfB Stuttgart, als auch für Baumann (34/TSG Hoffenheim) ist es das Debüt in der Nationalelf. Nagelsmann hatte bereits bei der Nominierung in der vergangenen Woche betont, Baumann habe sich sein erstes Länderspiel jetzt nach jahrelanger Wartezeit "verdient".

Stammtorwart Marc-Andre ter Stegen fällt wegen einer schweren Knieverletzung für den Rest der Saison aus. Nagelsmann hat sich jedoch bereits auf den langjährigen "Kronprinzen" von Manuel Neuer als Nummer eins für die WM 2026 festgelegt und diesen Status nach ter Stegens Ausfall bestätigt.