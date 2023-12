Warum man Manchester United nicht ManU nennen sollte

Doch es gibt auch eine ganz böse Verunglimpfung des Vereinsnamens, der an die schwärzeste Stunde in Manchester Uniteds Klubgeschichte erinnert und bis heute vor allem von den Fans des FC Liverpool zur Verhöhung verwendet wird: Man U.

ManU klingt ähnlich wie das englische Wort "manure", was so viel wie Dünger oder Mist heißt.

Im Bezug auf Manchester erinnert dies an den Flugzeugabsturz des Teams im Jahr 1958, als zahlreiche Spieler ums Leben kamen.

Liverpool-Fans verhöhnen diese damals verstorbenen United-Spieler bis heute. "ManU' – ManU' step on a plane/ManU' ManU' never came back again" ("ManU' - ManU' stieg in ein Flugzeug/ManU' ManU' kam nie wieder zurück") heißt es im abstoßenden Liedtext.

Vor allem auch in Deutschland wird daher die Abkürzung Man U so gut wie gar nicht mehr genutzt. Immerhin geschah die folgenschwere Katastrophe rund um Manchester Uniteds Team am 6. Februar 1958 auf deutschem Boden.

Beim Rückflug von einem Europapokal-Spiel in Belgrad hatte der British-European-Airways-Flug 609 einen Zwischenstopp zum Auftanken in München eingelegt. Beim dritten Startversuch explodierte die Maschine.