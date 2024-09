Anzeige Heute Mittag sprach Joshua Kimmich erstmals als offizieller DFB-Kapitän. Wir liefern die wichtigsten Aussagen im Überblick. Es ist eine neue Zeitrechnung für Joshua Kimmich. Der 29-Jährige ist als Nachfolger von Ilkay Gündogan ab sofort hochoffiziell neuer Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Ein großer Vertrauensbeweis für den Bayern-Profi. Am Mittag stellte sich Kimmich vor den anstehenden Nations-League-Spielen gegen Ungarn (Samstag ab 20:45 Uhr im Liveticker) und drei Tage später in den Niederlanden (nächsten Dienstag ab 20:45 Uhr im Liveticker) erstmals in seinem neuen Amt den Fragen der Journalisten. Dabei betonte er, dass es in der neuen Hierarchie im DFB-Team darum gehe, dass jeder Spieler Verantwortung übernehme. "Es freut mich einfach, dass ich das Vertrauen vom Trainerteam bekommen habe. Das möchte ich jetzt zurückzahlen. Aber Kapitän ist keine One-Man-Show. Wir haben ein starkes Team, wir brauchen auch viele Jungs, die Verantwortung übernehmen", sagte Kimmich. Man merke, so der 91-malige Nationalspieler, "dass jeder Bock drauf hat, für Deutschland zu spielen und Spiele zu gewinnen". Dies solle bereits in der Nations League gezeigt werden, der Kimmich - anders als ein Teil der Öffentlichkeit - eine gewisse Bedeutung zuschreibt. "Ich glaube, die Nations League redet man sich unwichtig, wenn man nicht erfolgreich ist. Die Spanier fanden es glaube ich ganz cool, sie zu gewinnen", sagte Kimmich. Gerade für das jetzige Team sei es nach dem Rücktritt der letzten verbliebenen Weltmeister von 2014 wichtig, nach Titeln zu greifen.

"Meine Generation hat nichts mehr zu verschenken. Wir wollen jeden Titel gewinnen, und da wollen wir bei der Nations League anfangen", stellte er klar. ran liefert die wichtigsten PK-Aussagen von Kimmich in der Ticker-Nachlese.

+++ Kimmich über die Misserfolge des DFB-Teams in der Vergangenheit +++ "Es geht auch immer um die Art und Weise des Misserfolgs. Unsere beiden letzten WMs waren nicht gut. Nach einem Viertelfinal-Aus habe ich es so aber noch nie erlebt, dass die Leute uns gratulieren. Man kann nicht immer alles beeinflussen, ob man ausscheidet oder weiterkommen. Aber wir können alles tun, um das zu beeinflussen, was wir können. Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem jeder Hunger auf Erfolg hat. Die Qualität ist da, aber die war in der Vergangenheit auch da. Jetzt waren wir zwar auch nicht erfolgreich, aber es war anders."

+++ Klub-WM oder Nations League im kommenden Sommer? +++ "Ich würde gerne beides spielen. Generell bin ich schon ein Fan von vielen Spielen. Bei der Nations League wird immer gesagt, noch ein Wettbewerb und künstlich. Ich persönlich spiele lieber Nations League und um Titel als irgendwelche Freundschaftsspiele."

+++ Kimmich über ter Stegen +++ "Er hat das über all die Jahre hervorragend gemacht. Er hat es immer sportlich genommen. Auf mich hat er immer den Eindruck gemacht, dass er die Nummer eins sein will. Das gehört auch dazu. Aber wenn es nicht klappt, hat man eine Verantwortung gegenüber der Mannschaft. Und das hat er immer herausragend gemacht. Ich freue mich für ihn, dass jetzt die Tür für ihn aufgeht. Das hat er sich auch verdient."

Joshua Kimmich folgt auf Ilkay Gündogan: Die DFB-Kapitäne im Überblick 1 / 16 © 2023 Getty Images Joshua Kimmich - der neue DFB-Kapitän

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich festgelegt: Joshua Kimmich wird der neue Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und beerbt den zuletzt zurückgetretenen Routinier Ilkay Gündogan. Bayern-Star Kimmich tritt in große Fußstapfen - ran zeigt, in welche. © 2024 Getty Images Ilkay Gündogan (20 Spiele als Kapitän)

Im September 2023 ernannte der damalige Bundestrainer Hansi Flick den Mittelfeldspieler zum Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Insgesamt führte der gebürtige Gelsenkirchener das DFB-Team 20 Mal aufs Feld, unter anderem bei der Heim-EM 2024. Nach dem Turnier in Deutschland beendete Ilkay Gündogan seine Karriere in der Nationalmannschaft. © 2021 Getty Images Manuel Neuer (61 Spiele als Kapitän)

Anfang September 2016 verkündete der damalige Bundestrainer Joachim Löw die Nachfolge von Bastian Schweinsteiger als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Wenig überraschend fiel die Wahl auf Bayern-Keeper Manuel Neuer. 61 Mal lief der Keeper fortan als Kapitän des DFB-Teams auf. Nach der EM 2024 beendete Neuer seine Nationalmannschafts-Karriere. © 2015 Getty Images Bastian Schweinsteiger (18 Spiele als Kapitän)

Nach dem WM-Triumph in Brasilien im Jahr 2014 trat Philipp Lahm aus der Nationalmannschaft zurück. Bastian Schweinsteiger rückte danach vom Vize-Kapitän zum Spielführer im DFB-Team auf. Als Kapitän stand er 18 Mal für Deutschland auf dem Feld, nach der EM 2016 beendete Schweinsteiger seine DFB-Karriere. © 2014 Getty Images Philipp Lahm (53 Spiele als Kapitän)

Als Weltmeister trat er ab! Nach dem Titel in Brasilien 2014 beendete Philipp Lahm im Sommer 2014 seine Karriere in der Nationalmannschaft. 53 Mal war er als Spielführer aktiv und schafft es damit aktuell unter die "Top Drei". © imago sportfotodienst Miroslav Klose (17 Spiele als Kapitän)

Insgesamt 17 Mal führte Miroslav Klose die DFB-Elf als Kapitän an. Der Stürmer war während der 13 Jahre jedoch nie der "eigentliche Kapitän", sondern kam "nur" als Vize bzw. Ersatz zum Zuge. © 2006 Getty Images Michael Ballack (55 Spiele als Kapitän)

Zwei Mal häufiger als Lahm führte Michael Ballack, der Vize-Weltmeister und Vize-Europameister wurde, die Nationalmannschaft an. © 2002 Getty Images Oliver Kahn (50 Spiele als Kapitän)

Der Torhüter, der vor Neuer am häufigsten das Kapitänsamt in der Nationelf ausfüllte, war Oliver Kahn. 50 Mal führte er sein Team als Spielführer an, verpasste jedoch als Stammtorwart den großen Wurf mit der DFB-Elf. © imago/Kosecki Oliver Bierhoff (23 Spiele als Kapitän)

Bei der EM 2000 lief Oliver Bierhoff als deutscher Kapitän aufs Feld, allerdings verletzte sich der Stürmer im Training nach dem ersten Gruppenspiel und fiel für das restliche Turnier aus. Insgesamt führte Bierhoff das DFB-Team 23 Mal aufs Feld. © Getty Images Jürgen Klinsmann (36 Spiele als Kapitän)

Als Mannschaftskapitän führte Jürgen Klinsmann sein Team 1996 zum Europameistertitel. Insgesamt stand der spätere Bundestrainer 36 Mal als Spielführer auf dem Platz und war auch Teil der Weltmeistermannschaft von 1990. © Imago Lothar Matthäus (75 Spiele als Kapitän)

Lothar Matthäus führte die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 1990 in Italien als Kapitän zum Titel. Insgesamt trug Matthäus 75 Mal die Kapitänsbinde. Damit ist er der amtierende "Rekord-Kapitän" der DFB-Elf. © Bongarts Karl-Heinz Rummenigge (51 Spiele als Kapitän)

Auch der spätere Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, hat eine bewegte Zeit als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hinter sich. In seiner aktiven Zeit konnte er unter anderem den Europameistertitel 1980 bejubeln. © Imago Berti Vogts (20 Spiele als Kapitän)

96 Spiele hat Berti Vogts für die deutsche Mannschaft vorzuweisen, davon 20 als Kapitän. Als Europameister 1972 und Weltmeister 1974 erreichte er mit dem DFB-Team große Erfolge. Außerdem wurde er als Trainer 1996 Europameister. © imago/WEREK Franz Beckenbauer (50 Spiele als Kapitän)

Europameister 1972, Weltmeister 1974. Franz Beckenbauer führte die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän zu den beiden großen Titeln. Insgesamt 50 Mal führte er die DFB-Elf an, bevor er 1977 seine Nationalelfkarriere beendete. © imago/Pressefoto Baumann Uwe Seeler (40 Spiele als Kapitän)

Ein großer Titel blieb "Uns Uwe", wie Uwe Seeler in Hamburg oft genannt wird, mit der deutschen Nationalmannschaft verwehrt. Trotzdem gilt der Mittelstürmer als einer der besten seiner Zeit und führte die DFB-Elf 40 Mal an. © imago/Horstmüller Fritz Walter (30 Spiele als Kapitän)

Fritz Walter, eine der großen Legenden des ersten deutschen Weltmeistertitels 1954, brachte es auf 30 Spiele als Kapitän. Außerdem ist das FCK-Idol der erste Ehrenspielführer der Nationalmannschaft.

Anzeige +++ Kimmich über seine Position als Rechtsverteidiger +++ "Ich sehe es eher als Stärke an, dass ich beide Positionen spielen kann. Es hat mir sehr geholfen in meiner Karriere, dorthin zu kommen, wo ich bin. Deshalb werde ich mich nie einer Position verschließen. Ich hoffe, dass wir das Thema bald abschließen können."

+++ Kimmich über Bedeutung der Nations League +++ "Ich glaube, die Nations League redet man sich unwichtig, wenn man nicht erfolgreich ist. Die Spanier fanden es glaube ich ganz cool, sie zu gewinnen. Die WM ist im Hinterkopf, aber es tut gut, immer erfolgreichen Fußball zu spielen. Wir haben jetzt keinen mehr im Kader, der einen Titel gewonnen hat. Meine Generation hat nichts mehr zu verschenken. Wir wollen jeden Titel gewinnen, und da wollen wir bei der Nations League anfangen."

+++ Kimmich über Vorbilder als Kapitän +++ "Am Ende inspirieren einen immer die Kapitäne, die man selbst erlebt hat. Philipp (Lahm) habe ich bei Bayern erlebt, hier in der Nationalmannschaft nicht. Dann Manu, dann Ilkay. Jeder hat es auf seine Art unterschiedlich gemacht. Klar gibt es bestimmte Aufgaben, die man erledigen muss. Das eine oder andere Interview wird mehr dazukommen. Aber ich hatte das Glück, mit vielen Topspielern zu spielen, die mir gezeigt haben, wie es geht. Und der Einstand? Ich hoffe, nicht singen. Da zahle ich lieber ein Abendessen."

+++ Kimmich über Stiller und Pavlovic +++ "Beide haben eine brutale Entwicklung genommen. Ich kenne Angelo noch, als er bei uns in der Jugend gespielt hat. Man hat schon gemerkt, dass er Eier hat, den Ball will, keine Angst hat. Genau wie Pavlo, der in seiner ersten Saison im Bernabeu losdribbelt. Beide sind sehr technisch stark und haben einfach Lust, Fußball zu spielen. Es ist wichtig, solche Jungs im Kader zu haben."

+++ Wie lange dauert es, eine neue Hierarchie zu finden? +++ "Es ist immer schwieriger, wenn man nicht erfolgreich ist, seine Rolle zu finden. Da versucht sich jeder vielleicht etwas, wegzuducken. Man merkt jetzt aber, dass jeder Bock drauf hat, für Deutschland zu spielen und Spiele zu gewinnen. Jeder hat das besondere Gefühl im Rucksack und ich hoffe, dass wir das auch auf den Platz bekommen."

+++ Kimmich über seine Stellvertreter Rüdiger und Havertz +++ "Toni kenne ich schon sehr lange, noch von seiner Zeit beim VfB. In der Nationalmannschaft hat man natürlich immer miteinander zu tun. Unser Verhältnis ist sehr gut, wir verstehen uns richtig gut. Kai wirkt nach außen immer etwas introvertierter. Aber wenn er in der Mannschaft Jungs hat, mit denen er sich versteht, merkt man, dass er ein lustiger Typ ist. Generell freue ich mich, dass er jetzt diese Rolle hat. Teilweise fliegt er etwas unter dem Radar, aber auch bei der EURO war er enorm wichtig für uns. Ihm geht es nicht darum, zwei Tore zu machen, sondern dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Wir brauchen viele solche Spiele, und Kai ist da auch ein Vorbild für viele junge Spieler."

+++ Kimmich über seine Kapitänsrolle +++ "Natürlich ist man schon stolz, gerade wo ich herkomme. Klar träumt man davon und schreibt es ins Freundebuch. Aber wirklich träumen tut man nicht davon, Kapitän zu werden. Es freut mich einfach, dass ich das Vertrauen vom Trainerteam bekommen habe. Das möchte ich jetzt zurückzahlen. Aber Kapitän ist keine One-Man-Show. Wir haben ein starkes Team, wir brauchen auch viele Jungs, die Verantwortung übernehmen. Viele Säulen sind weggebrochen, daher brauchen wir viele Jungs, die Verantwortung übernehmen wollen."

+++ Kimmich über Veränderungen +++ "Bei uns hat sich viel verändert. Wir hatten einige Rücktritte im Team und im Staff. Es war wichtig, dass wir es bei der EURO geschafft haben, die Leute zu bewegen und zu begeistern. Und das wollen wir weiter schaffen."

Anzeige +++ 13:15 Uhr: Pünktlich geht es los +++ Anders als gestern geht es heute pünktlich mit der PK los.