DFB-Team: Marc-Andre ter Stegen zu Besuch - Julian Nagelsmann mit voller Kapelle

Vor den Augen von Trainingsgast Marc-Andre ter Stegen hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit voller Kapelle auf das vorletzte Länderspiel des Jahres vorbereitet.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bei der Abschlusseinheit für die Begegnung mit Bosnien und Herzegowina am Samstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) in Freiburg alle 22 verbliebenen Spieler auf dem Platz am DFB-Campus in Frankfurt/Main.

Der verletzte Stammtorwart ter Stegen war am Donnerstag angereist. "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut", hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt über den Schlussmann des FC Barcelona nach einem Besuch in Spanien gesagt.

"Wir wollten ihm das Gefühl geben, dass wir auf ihn warten. Das hat er sich verdient", ergänzte Völler. Das sollte nun auch mit ter Stegens Besuch beim DFB zum Ausdruck gebracht werden.

In Freiburg wird ter Stegen, der nicht mit ins Breisgau reisen wird, wie zuletzt gegen die Niederlande (1:0) von Oliver Baumann vertreten. Aus dem ursprünglich 23 Spieler umfassenden Kader fehlt Angelo Stiller, der wegen muskulärer Probleme abgereist war. Insgesamt fehlen Nagelsmann sieben Nationalspieler wegen Verletzungen.

Mit einem Erfolg gegen Bosnien würde sich die bereits für das Viertelfinale qualifizierte DFB-Auswahl auch den Gruppensieg sichern und damit beim Kampf um den Einzug ins Final-Four-Turnier der Nationenliga einen vermeintlich leichteren Gegner. Zum Jahresabschluss trifft die Nationalelf am Dienstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) in Budapest auf Ungarn.