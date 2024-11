Für Schlagzeilen sorgte der vom FC Bayern München an CA Osasuna ausgeliehene 23-Jährige aber nicht nur auf dem Feld, sondern auch in den Katakomben des Stadions von Teneriffa.

In der Nachspielzeit krönte der nur 1,64 Meter große Tempodribbler seine Leistung mit dem verwandelten Elfmeter zum umjubelten 3:2-Sieg, den er selbst herausgeholt hatte.

In seinem ersten dritten Einsatz für die spanische Nationalmannschaft ersetzte der Flügelspieler in der Schlussphase Yeremi und zeigte keinerlei Anpassungsprobleme im Offensivspiel der Spanier.

"Fußball spielt man mit den Füßen, nicht mit der Sprache", sagte Zaragoza und reagierte damit auf Tuchels Vorwürfe, der Spanier könne sich aufgrund von Verständigungsproblemen nicht gut in die Mannschaft integrieren.

Angesprochen auf seine Zeit in München unter Trainer Thomas Tuchel, konnte er sich eine deftige Spitze gegen seinen Ex-Coach nicht verkneifen.

Tuchel sprach mehrmals die Probleme von Zaragoza an

Tuchel hatte schon im März über Zaragoza gesagt: "Bryan fehlt in erster Linie einfach die Sprache. Es ist schwer in Englisch und schwer in Deutsch. Das ist ein elementarer Bestandteil."

Anfang Mai vor dem Halbfinal-Rückspiel der vergangenen Champions-League-Saison der Bayern bei Real Madrid wiederholte er seine Bedenken: "Wir hatten nicht so gute Ergebnisse, er sprach die Sprache nicht. Das Englisch ist nicht gut, er spricht auch kein Deutsch. Ein Transfer braucht seine Zeit."

"Die Antwort", so der bissige Kommentar des Radiosenders "Cadena SER", "ließ einige Monate auf sich warten, aber Bryan Zaragoza nahm das Mikrofon in die Hand, um Thomas Tuchel einen Dartpfeil zu senden".

Unter dem mittlerweile entlassenen Tuchel kam Zaragoza in der Rückrunde der vergangenen Saison ganze sieben Mal in der Bundesliga zum Einsatz, für ein Spiel über 90 Minuten reichte es nicht. In der Champions League stand er nicht eine Minute auf dem Rasen.