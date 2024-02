Deutschland vergibt den ersten Match-Ball für die Olympischen Spiele und verliert mit 1:2 gegen Frankreich. Der erste Durchgang ging klar an Les Bleues, die sich mit zwei Treffern nach der 40. Spielminute eine 2:0-Führung verdienten.

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft im Halbfinale der Nations League auswärts auf Frankreich und kann dabei mit einem Sieg die Olympia-Qualifikation perfekt machen. So verfolgt ihr die DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Update, 23.02., 21:50 Uhr: DFB-Frauen mit 0:2 zur Halbzeit hinten

Die DFB-Frauen liegen zur Halbzeit mit 0:2 zurück. Frankreich startete dynamisch und voller Elan in die Partie, hatte über weite Strecken das Kommando und suchte mit großer Vorliebe über die linke defensive Seite der deutschen Fußballerinnen den Weg zum Tor.

Nach rund einer halben Stunde schien sich die Hrubesch-Auswahl etwas gefangen zu haben, doch das hielt nur wenige Minuten. Dann belohnten sich die Gastgeberinnen für ihren Aufwand und gingen durch einen ansehnlichen Volley von Diani in Führung und legten in der Nachspielzeit mit einem Elfmeter nach. Die deutsche Frauennationalmannschaft muss sich in der Pause etwas einfallen lassen, sonst wird das Comeback extrem schwer.