Auf dem Platz ging das Duell mit Ungarn in der Nations League klar an die Türkei. Abseits des Platzes legt einer der Ungarn nochmals nach.

In der Nations-League-Relegation um den Aufstieg bzw. Verbleib in der Liga A setzte sich die Türkei nach dem 3:0-Sieg im Rückspiel in Summe mit 6:1 gegen Ungarn durch.

Eine klare Angelegenheit, die manch einen Ungarn aus der Fassung brachte. Ungarns Kapitän Dominik Szoboszlai machte sich nach dem Spiel im Internet über Türkei-Youngster Arda Güler lustig.

Zuvor waren die beiden während der Partie aneinandergeraten. Der türkische Offensivspieler Real Madrids wurde dabei von den Kameras eingefangen, wie er Szoboszlai mit einem auf die Lippen gelegten Zeigefinger anzeigte, dass dieser seinen Mund halten solle.

Szoboszlai ließ das nicht auf sich sitzen und setzte sich im Anschluss an die bittere Heimpleite umgehend an sein Smartphone. Der Mittelfeldspieler des FC Liverpool konterte Güler, indem er "1088'" unter einen Instagram-Beitrag kommentierte, der die Spielszene zwischen den beiden zeigte.