Gegen die Niederlande am Montag in München kann die DFB-Elf den Sprung in die K.o.-Runde perfekt machen.

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug ins Viertelfinale der Nations League. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann bezwang Bosnien am Freitagabend in Zenica mit 2:1 (2:0).

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihre nächsten Spiele in der Nations League. So verfolgt ihr die DFB-Auswahl beim Spiel in Bosnien-Herzegowina live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

+++ Update: 11. Oktober 21:35 Uhr - DFB-Team führt zur Halbzeit +++

Mit einer 2:0-Führung geht die DFB-Elf bei ihrem Gastspiel in Bosnien-Herzegowina in die Halbzeitpause. Die Gastgeber starteten griffig und sehr aktiv in die Partie. Die Deutschen taten sich lange schwer mit der Gegenwehr der Drachen und brauchten lange, ehe die Offensive ins Spiel kam. So musste ein genialer Gedanke von Robert Andrich her, der nach einer halben Stunde Wirtz mit einem tollen Pass in der Box fand. Der wiederum bediente Undav perfekt, wodurch das 1:0 resultierte.

Die Bosnier waren geschockt und kassierten kurz darauf sogar das 2:0, welches jedoch zurückgenommen wurde, da Kleindienst knapp Abseits stand. Wenige Minuten später machte es Undav besser und erhöhte. Der Demirović-Lattentreffer in der 35. Minute zeigte allerdings, dass die Hausherren gefährlich werden können.