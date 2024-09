Bayern-Neuzugang Joao Palhinha, der bei den Münchnern in dieser Saison erst 29 Minuten zum Einsatz kam, saß zunächst auf der Bank. Kroatiens Altstar Luka Modric, nur sieben Monate jünger als Ronaldo, blieb in seinem 179. Länderspiel ohne Erfolgserlebnis.

Damit baute Ronaldo in seinem 213. Länderspiel seinen Torweltrekord auf 131 aus. Zuvor hatte im Estadio da Luz in Lissabon bereits Diogo Dalot für Portugal getroffen (7.), der Abwehrspieler von Manchester United sorgte mit einem Eigentor auch für den Anschlusstreffer der Kroaten (41.).

Beim 2:1 (2:1) gegen den WM-Dritten Kroatien in der Gruppe A1 erzielte der 39-Jährige, der bei der EM in Deutschland leer ausgegangen und viel kritisiert worden war, das zwischenzeitliche 2:0 für die Gastgeber (34.).

Nations Leaue: Polen siegt gegen Schottland - Lewandowski netzt

Im Parallelspiel der Gruppe traf auch Torjäger Robert Lewandowski beim 3:2 (2:0) Polens in Schottland. Der langjährige Bundesligastürmer erzielte im Hampden Park in Glasgow selbst per Foulelfmeter (44.) das zweite Tor der Gäste - sein 84. in der Nationalmannschaft.

Zuvor hatte bereits Sebastian Szymanski nach Zuspiel von Lewandowski aus 25 Metern getroffen (8.). Der vermeintliche Ausgleich durch Scott McTominay wurde nach Videobeweis wegen Handspiels aberkannt (23.). Billy Gilmour verkürzte kurz nach der Pause (46.), McTominay gelang noch das 2:2 (76.). Doch in der Nachspielzeit verwandelte Nicola Zalewski anstelle des ausgewechselten Lewandowski den zweiten polnischen Foulelfmeter (90.+7).