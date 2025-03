Portugal steht im Final Four der Nations League. Die portugiesische Presse rechnet mit ihrem Superstar Cristiano Ronaldo allerdings trotzdem ab.

"Was für eine Nacht, Portugal!", schrieb Superstar Cristiano Ronaldo nach dem 5:2 (3:2, 1:0) nach Verlängerung im Viertelfinale der Nations League gegen Dänemark euphorisiert bei Instagram.

Der 40 Jahre alte Angreifer feierte den Einzug ins Final Four, in dem die Portugiesen am 4. Juni auf Deutschland treffen werden. Auch Ronaldo war mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 für Portugal (72.) entscheidend am Erfolg beteiligt.

Dabei ging die Partie alles andere als gut für "CR7" los. Ronaldo war schon früh mit einem umstrittenen Foulelfmeter gescheitert, den er Dänemarks Torhüter Kaspar Schmeichel sehr fahrlässig in die Arme schoss (6.). Er war selbst sehr theatralisch nach einer leichten Berührung zu Boden gegangen.

In der Heimat kam der allzu lässige Strafstoß überhaupt nicht gut an. "Der nicht wiederzuerkennende Ronaldo verschießt einen skandalösen Elfmeter", titelte die portugiesische Sportzeitung "A Bola". Normalerweise kennt man den Ausnahmefußballer dort als "tödlichen" und "zuverlässigen" Elfmeterschützen.

"Noch überraschender war die Art und Weise, wie der Kapitän diese goldene Chance vergab", schrieb die Zeitung weiter. "Der schwache und flache Schuss des Portugiesen war eine leichte Beute für Kasper Schmeichel, der den Ball sogar fing. Der Portugiese war nicht wiederzuerkennen und machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl."