CR7 ist inzwischen 40 Jahre alt, spielt noch immer - und trifft am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker und im ZDF-Stream auf Joyn) mit der portugiesischen Nationalmannschaft im Final Four der Nations League in München auf Deutschland.

Mit Portugal erreichte der heute 47-jährige an der Seite von Cristiano Ronaldo bei der Heim-EM 2004 das Finale und bei der WM 2006 in Deutschland das Halbfinale.

Champions League , UEFA-Cup, Weltpokal sowie Titel in England, Italien und Portugal – Maniche gewann auf Klub-Ebene fast alles, was es zu gewinnen gibt.

Maniche: Es ist eine taktisch sehr vielseitige Mannschaft, die gerne im Ballbesitz ist, aber auch schnell zu Kontern übergehen kann. Es ist also ein Team mit individueller Klasse, das durch die EM Erfahrung als Gruppe hat. Zusammengefasst: ein Team mit viel Qualität. Es ist eine gut organisierte Mannschaft, und natürlich kann die Wettbewerbsreife, die die Spieler haben, weil sie in den besten Vereinen der Welt spielen, den Unterschied ausmachen. Es ist ein hervorragender Gegner.

Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt) Real Madrid soll demnach bereits mehrmals in der Stadt am Main präsent gewesen sein, um den 20-Jährigen zu beobachten. Der Vertrag von Larsson ist noch bis 2029 gültig - sein Marktwert wird derzeit auf 40 Millionen Euro taxiert. Ein Transfer würde für die Madrilenen also durchaus kostenintensiv werden.

Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) Oder wird es doch ein anderer Spieler, der in die Fußstapfen von Sane tritt? Linksaußen Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion soll bei den Bayern ebenfalls auf dem Zettel stehen. Der Japaner traf in dieser Premier-League-Saison zehnmal und gilt als einer der besten Dribbler der Liga. Konkret soll das Interesse laut "Bild" jedoch noch nicht sein.

Rafael Leao (AC Mailand) ... Bei der AC hat der Flügelstürmer noch bis 2028 Vertrag. Sein derzeitiger Marktwert wird auf 75 Millionen Euro taxiert. In der Serie A legte der 25-Jährige in dieser Saison acht Treffer auf und erzielte daneben zehn weitere Tore. Auch in der Königsklasse konnte er dreimal knipsen.

Bruno Fernandes (Manchester United) ... soll aber auch der saudi-arabische Topklub Al-Hilal Interesse am Nationalspieler haben. Bereits im Sommer 2024 dürften hingegen die Münchner Fernandes schon auf dem Zettel gehabt haben. Damals wurde diese Spur aber nicht konkreter. Fernandes' Vertrag in Manchester läuft noch bis 2027, zudem gibt es eine Option auf eine weitere Spielzeit.

Mark Flekken (FC Brentford) In Leverkusen steht ein Umbruch bevor. Eventuell auch auf der Torwart-Position. Stammkeeper Lukas Hradecky ist 35 Jahre alt, Matej Kovar konnte bisher nicht überzeugen. Dementsprechend schaut sich Bayer um und ist dabei wohl auf Ex-Freiburg-Torhüter Flekken gestoßen. Laut "kicker" arbeitet die Werkself seit Wochen an einer Verpflichtung. In England hat er noch bis 2027 einen Vertrag, im Gespräch sind 15 Millionen Euro Ablöse.

Jobe Bellingham (AFC Sunderland) ... RB Leipzig im Rennen um den Mittelfeldspieler. Allerdings dürften die Sachsen nach dem Verpassen des internationalen Geschäfts kaum Chancen gegen den BVB haben. Bellingham war mit dem AFC Sunderland kürzlich in die Premier League aufgestiegen und wurde in der Championship zum Nachwuchsspieler des Jahres gewählt. Sein Vertrag läuft bis 2028.

Christian Kofane (Albacete) Wie die Regionalzeitung "La Tribuna de Albacete" berichtet, seien vor einem Abschluss des Deals nur noch wenige Fragen zu klären. So soll es unter anderem um eine Ausstiegsklausel für das Sturmtalent aus dem Kamerun gehen, die angeblich bei fünf Millionen Euro liegt. An dem Teenager sollen auch Real Madrid, Atletico und der FC Barcelona interessiert sein.

Christian Kofane (Albacete) Bayer Leverkusen steht offenbar vor einem Transfer des 18 Jahre alten Supertalents Christian Kofane. Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, befinde sich der Werksklub beim Senkrechtstarter aus der 2. Liga von Albacete Balompie in der Pole Position. Kofane traf in nur 19 Spielen für seinen Klub schon achtmal.

Benjamin Sesko (RB Leipzig) ... Benjamin Sesko von RB Leipzig. Allerdings steht der Slowene auch beim FC Arsenal hoch im Kurs, hier könnte es also zu einem englischen Duell kommen. Laut "Sky" gab es zwischen Arsenal und Leipzig bereits Gespräche, Mikel Arteta will ihn demnach unbedingt haben. Liverpool müsste sich hier also wohl beeilen.

Bryan Zaragoza (FC Bayern München) Drei Vereine aus der spanischen Heimat sollen laut "Sky" am Bayern-Spieler interessiert sein. Zuletzt war Zaragoza an CA Osasuna aus Pamplona verliehen, jetzt wollte er sich offenbar wieder für einen Platz im Bayern-Kader empfehlen. Doch Trainer Vincent Kompany ist wohl nicht überzeugt. Der 23-Jährige ist demnach nicht einmal für die Klub-WM eingeplant ...

Maniche: Das wird keinen Einfluss haben, weil die Spieler genug Erfahrung haben, um sich abzugrenzen, wenn sie bei der Nationalmannschaft sind. Sie denken tatsächlich nur daran, für Portugal ihr Können zu zeigen, und vergessen, was in den Vereinen passiert. Das hat Ronaldo bereits bewiesen, und auch die anderen Spieler haben es geschafft, sich ein wenig von den Vereinen zu distanzieren und sich zu 100 Prozent auf unsere Nationalmannschaft zu konzentrieren.

Maniche: Portugal ist mit Spielern, die auf jeder Position zu den besten der Welt gehören, ein ernsthafter Anwärter auf den Sieg in der Nations League. Wenn es uns gelingt, individuelle Qualität mit einem starken Kollektiv zu kombinieren, kann Portugal erneut diesen Wettbewerb gewinnen. Sie haben in Diogo Costa einen der besten Torhüter der Welt und mit Nuno Mendes aus meiner Sicht einen der besten Linksverteidiger der Welt. Zudem haben sie mit Joao Neves, Vitinha und Bruno Fernandes die besten Mittelfeldspieler der Welt. Cristiano Ronaldo ist nach wie vor ein fantastischer Spieler. Wir haben also alle Voraussetzungen, um den Titel zu holen.

Maniche: Klar, ich kenne ihn sehr gut. In der Tat hatte er eine bahnbrechende Saison mit dem VfB Stuttgart, vielleicht die bisher beste überhaupt mit 17 Toren und drei Assists in 33 Spielen. Er ist ein sehr junger Spieler, der sich noch gewaltig steigern kann. Er ist ein wendiger Spieler, technisch sehr weit entwickelt und körperlich stark. Er kann in der deutschen Mannschaft eine wichtige Rolle spielen.

Nestory Irankunda (Grasshoppers Zürich) Der 19 Jahre alte Offensivspieler wurde im Winter an den Schweizer Erstligisten ausgeliehen und begeisterte dort prompt mit seinen Dribblings und seiner Geschwindigkeit. In insgesamt 21 Einsätzen gelangen ihm ein Tor und drei Assists. Nachdem er mit den Grasshoppers erst in der Relegation den Klassenerhalt schaffte, kehrt er vorerst zurück nach München.

Tom Ritzy Hülsmann (SKN St. Pölten) In der zweithöchsten Spielklasse Österreichs sammelte Torhüter Tom Ritzy Hülsmann regelmäßig Spielpraxis. Der 20-Jährige aus Trier brachte die Erfahrung von 29 Einsätzen in der Regionalliga Bayern mit zum SKN St. Pölten. In München läuft der Vertrag des 2,05-Meter-Hünen noch bis 2026. Fügte sich gut in Österreich ein und agiert als Nummer 1.

Maximilian Hennig (SpVgg Unterhaching) In Unterhaching gab es in der Saison 2024/25 noch einen zweiten Bayern-Leihspieler: Maximilian Hennig. Der 18-Jährige sollte beim Drittligisten den Sprung in den Erwachsenenfußball bewältigen, nachdem er beim Rekordmeister bislang in der U19 und in der UEFA Youth League aktiv war. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft noch bis 2027. In Haching gehörte er zum Stammpersonal. Auch er kommt erstmal zurück zum FCB.

Taichi Fukui (FC Arouca) Für den Japaner ging es nach dem letztjährigen Abstieg mit Portimonense in Portugal weiter. Der Mittelfeldspieler, der 13 Mal für Portimonense auflief, wurde an den Erstligisten FC Arouca verliehen und gehörte dort zunächst zur Stammelf, zuletzt wurde er aber nicht mehr ganz so häufig eingesetzt. Im Winter verkauften ihn die Münchner für 1,6 Millionen Euro an die Portugiesen.

Hyun-ju Lee (Hannover 96) In der 2. Bundesliga konnte der Südkoreaner in 24 Spielen viele Einsatzminuten sammeln. Dabei steuerte er drei Tore und zwei Vorlagen bei. Er kehrt im Sommer zur Zweiten Mannschaft des FC Bayern erstmal zurück. Es sei denn die Hannoveraner ziehen im Juni noch die vereinbarte Kaufoption. Beim FCB steht er noch bis 2027 unter Vertrag.

Adam Aznou (Real Valladolid) Der 18 Jahre alte Außenverteidiger durfte in Spanien in 13 Partien Spielpraxis sammeln und kehrt nun zurück, um zum Klub-WM-Kader des FCB dazuzustoßen. "Adam Aznou hat bei Real Valladolid wertvolle Erfahrungen gesammelt und sich sehr gut weiterentwickelt", erklärte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund und deutete an, ihm in München eine weitere Chance zu geben.

Arijon Ibrahimovic (Lazio Rom) Das Leihgeschäft ging in die Hose. Als eines der vielversprechendsten Talente der Bundesliga zog es den gebürtigen Nürnberger zu Lazio Rom. Sieben Ligaminuten und zwölf Pokalminuten waren das höchste der Gefühle. Schnell also zurück nach München. Der Vertrag des 19-Jährigen läuft bis 2027.

Armindo Sieb (1. FSV Mainz 05) Mainz hat Sieb bis zum 30.06.2026 ausgeliehen. In der ersten Saison kommt der Stürmer auf 881 Spielminuten und sechs Scorer-Punkte. Das Leihgeschäft kostet die 05er laut "Bild" eine Million Euro. Sie haben nach Ablauf der Leihe demnach eine Kaufoption über fünf weitere Millionen. Als Absicherung haben die Münchner wiederum eine Rückkaufoption in unbekannter Höhe einbauen lassen.

Lovro Zvonarek (SK Sturm Graz) Per Leihe schickte der FC Bayern Talent Lovro Zvonarek nach Österreich zu Sturm Graz. Der 19-Jährige kam in 22 Pflichtspielen zu drei Scorer-Punkten. Dabei sammelte er auch 135 Minuten in der Champions League. Jedoch sind das die Zahlen bis November letzten Jahres. Seitdem stand er kaum noch im Kader und spielte nur noch neun Minuten. Die Leihe floppte. Weitere Zukunft offen. FCB-Vertrag bis 2027.

Gabriel Vidovic (1. FSV Mainz 05) Die Mainzer zahlten eine Leihgebühr über 500.000 Euro. Am Ende wurde die Leihe nach nur 25 Minuten in der Bundesliga in fünf Spielen im Winter abgebrochen. Der 21-Jährige darf dem Vernehmen nach die Bayern fix verlassen. Dinamo Zagreb soll am Kroaten dran sein. Dort kickte er bereits 2023/204 auf Leihbasis. Für Dinamo kam er damals in 40 Spielen zum Einsatz und traf neun Mal, bereitete drei Tore vor. Da sein Vertrag 2026 ausläuft, dürfte die Ablöse nicht all zu hoch ausfallen.

Paul Wanner (1. FC Heidenheim) Rein von der Spielzeit war die Leihe nach Heidenheim ein Erfolg. Der 19-Jährige kam in 41 Spielen zum Einsatz, allerdings nicht immer über 90 Minuten. Dabei sammelte er zehn Scorer-Punkte und internationale Erfahrung in der Conference League. Dennoch hatte er starke Schwankungen in seiner Leistung. Er kehrt zunächst zum FC Bayern zurück. Ein weiteres Leihgeschäft scheint denkbar.

Frans Krätzig (RB Salzburg) Die Leihe von Frans Krätzig an den VfB Stuttgart wurde vorzeitig abgebrochen. Dadurch konnte der 21-Jährige in Heidenheim den nächsten Anlauf wagen und überzeugte vor allem in den Relegationsspielen gegen Elversberg. Zur neuen Saison verkaufen ihn die Bayern an RB Salzburg für 3,5 Millionen Euro fest.

Bryan Zaragoza (CA Osasuna) Zaragoza konnte bei CA Osasuna in 27 Spielen sieben Scorer-Punkte sammeln. Er hätte sich einen neuen Angriff auf den Bayern-Kader vorstellen können. Doch Trainer Vincent Kompany ist offenbar nicht überzeugt. Der 23-Jährige ist demnach nicht einmal für die Klub-WM eingeplant. Die Bayern wollen Zaragoza am liebsten direkt verkaufen und nicht wieder verleihen. Er hat noch einen Vertrag bis 2029. Celta Vigo, Real Betis und Villareal können sich laut "Sky" einen Deal vorstellen. Es soll auch lose Anfragen aus Italien und England geben.

ran: Ist CR7 mit 40 Jahren inzwischen mehr Last als Hilfe für Portugal?

Maniche: Ronaldo ist immer eine Bereicherung für die Nationalmannschaft oder für jeden Verein, der ihn verpflichten möchte. Die Geschichte eines Spielers, der so viel für Portugal getan hat, kann nicht ausgelöscht werden. Er hat sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon immer noch einen großen Einfluss, was vor dem Hintergrund zu sehen ist, dass der Name Portugals eng mit dem verbunden ist, was Cristiano Ronaldo im Laufe seiner Karriere aufgebaut hat. Daher ist er auch weiterhin ein wertvoller Aktivposten. Ob er in der Startelf steht oder nicht, hängt vom Trainer ab. Aber selbst wenn er nicht in der Startelf steht, bleibt Ronaldo für mich und für die portugiesische Mannschaft wichtig.

ran: Sie haben einst mit ihm zusammengespielt. Was treibt ihn noch an?

Maniche: Ich kenne ihn schon lange. Und ich glaube, dass er noch immer spielt, weil er großen Respekt vor dem Beruf hat. Er sieht es als eine sehr große Aufgabe an, aber vor allem will er seine eigenen Ziele erreichen und die Bestmarken übertreffen, die er im Laufe seiner Karriere erreicht hat. Und eines der großen Ziele, die er hat, ist wahrscheinlich, mit seinem Sohn (aktuell 14 Jahre alt, Anm. d. Red.) zu spielen. Deshalb will er in dem Beruf bleiben, den er so sehr liebt.

ran: Mittelfeldspieler Joao Palhinha kommt nach seinem Transfer im vergangenen Sommer von Fulham zum FC Bayern kaum zum Zug. Hat er sich verwechselt?

Maniche: Es ist nie ein Fehler, wenn man für Bayern München spielt. Es ist eine der besten Mannschaften der Welt. Ein Verein mit einer enormen Dimension. Deshalb lehnt ein Spieler nur sehr selten einen Klub mit einer solchen Geschichte ab. Natürlich müssen wir auch bedenken, dass es auf dieser Position andere Spieler mit viel Qualität gibt, was seine Anpassung erschwert haben könnte. Ich glaube, dass Joao Palhinha ein hervorragender Spieler ist, der die Qualität hat, mehr Spiele bei Bayern München zu absolvieren. Aber das hängt stark davon ab, was der Trainer für sein Team will.