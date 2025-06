DFB-Team in der Nations League - Nick Woltemade sofort wichtig! Alle zerren an "Woltemessi"

Nick Woltemade steht vor seinem Debüt in der Nationalmannschaft. Im Halbfinale der Nations League könnte der Stuttgarter Überflieger sogar direkt in die Startelf rücken.

Aus dem DFB-Camp in Herzogenaurach berichtet Tobias Hlusiak / mit SID

Rudi Völler nippte an seinem Kaffee und lächelte zufrieden. Besonders ein Mann hatte es dem Trainingsgast der deutschen Nationalmannschaft angetan: Nick Woltemade.

Wenn der 1,98-m-Riese vom Pokalsieger VfB Stuttgart mit seinen staksigen Beinen zu seinen unwiderstehlichen Dribblings ansetzt, dann geht auch dem früheren Weltklasse-Stürmer Völler das Herz auf.

Der Sportdirektor des DFB lobte die "technischen Fähigkeiten" des Shootingstars und schwärmte dann regelrecht: "Mit welcher Eleganz er Gegenspieler umdribbeln kann. Dazu diese Wucht und das Spielverständnis. Das ist top."

Julian Nagelsmann hat die rasante Entwicklung des 23-Jährigen ebenfalls ganz genau verfolgt. Der Bundestrainer könnte Woltemade schon am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im ZDF-Stream via Joyn) im Nations-League-Halbfinale in München gegen Portugal zum A-Nationalspieler befördern - und das gleich in der Startelf.

"Wir haben mit Tim Kleindienst und Kai Havertz zwei Ausfälle, die wir mit anderen Spielern nicht so gut ersetzen können. Da passt Nick natürlich sehr, sehr gut rein", sagte Nagelsmann.