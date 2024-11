Nations League: DFB-Team könnte im Viertelfinale auf Italien treffen

In der Runde der letzten Acht könnte es für Deutschland zum Klassiker gegen Italien kommen. Klarheit gibt es aber erst am 22. November.

Italien ist der erste mögliche Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Viertelfinale der Nations League. Der Ex-Weltmeister verlor am letzten Spieltag 1:3 gegen Frankreich und beendete die Gruppe A2 auf dem zweiten Platz. Damit ist das Team von Nationaltrainer Luciano Spalletti einer von drei möglichen Gruppenzweiten, die Deutschland am kommenden Freitag (22. November) in Nyon im Kampf um das Halbfinale zugelost werden könnten.

In den weiteren Gruppen kämpfen am Montag Kroatien und Schottland (A1) sowie Serbien und Dänemark (A4) noch um die Teilnahme an der K.o.-Phase. Deutschland hatte sich am Samstag durch den Kantersieg gegen Bosnien und Herzegowina (7:0) in Freiburg bereits vor dem Abschluss gegen Budapest in Ungarn am Dienstag (20:45 Uhr im Liveticker) den Sieg in Gruppe A2 gesichert.

Der Modus der Nations League ist in dieser Saison leicht angepasst worden. Qualifizierten sich bislang die Sieger der vier Vierergruppen der Liga A direkt für das Final Four, gibt es mit dem Viertelfinale, das im März mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, nun eine Runde mehr. Im Halbfinale und Endspiel fällt die Entscheidung weiterhin in nur einer Partie.

Wo das Finalturnier im Juni 2025 stattfindet, steht noch nicht fest. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat angekündigt, sich um die Austragung zu bemühen, wenn sich die Nationalmannschaft dafür qualifizieren sollte.