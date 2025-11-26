- Anzeige -
Hinspiel im Finale der Nations League

Nations-League-Finale der Frauen: Deutschland vs. Spanien live - Hinspiel im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

  • Aktualisiert: 27.11.2025
  • 16:01 Uhr

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft im Finale der Nations League auf Spanien. So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

In der Frauen-Nations-League steht das Finale an! Mit Deutschland und Spanien stehen sich dabei zwei absolute Top-Nationen gegenüber. Anders als bei den Männern, wird das Endspiel bei den Frauen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Bundestrainer Christian Wück hat Großes vor, wie er bei der Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußball-Verbands in München verriet: "Wir wollen keine Revanche – wir wollen das Finale gewinnen. Und am liebsten dort, wo es dem Kontrahenten besonders weh tut: in Spanien. Wir wollen ihnen die Trophäe wegnehmen."

Caen, Frankreich 28. Oktober 2025: UEFA Nations League Women - 2025 2026 - Frankreich vs. Deutschland Im Bild: Torschützin Nicole Anyomi (Deutschland), rechts im Bild, macht das Tor zum 3:1 für Deu...

Am 28.11. ab 20:15: Deutschland vs. Spanien LIVE auf Joyn!

Verfolge das Hinspiel im Nations-League-Finale live im Stream auf Joyn.

Im Sommer hatte das DFB-Team im Halbfinale der Europameisterschaft knapp mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Nun wollen Jule Brand und Co. das bessere Ende auf ihrer Seite haben.

Verzichten muss Wück jedoch auf Lea Schüller. Die Top-Scorerin fehlt aus familiären Gründen definitiv in beiden Duellen.

So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Deutschland vs. Spanien im TV, Livestream, Liveticker: Datum, Uhrzeit, Stadion - Infos zum Länderspiel

  • Paarung: Deutschland vs. Spanien
  • Wettbewerb: Nations League, Finale (Hinspiel)
  • Datum: 28. November 2025
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Deutschland vs. Spanien live: Wer überträgt das Nations-League-Finale im Free-TV?

Das ZDF überträgt die Partie live im Free-TV. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Anstoß ist um 20:30 Uhr.

Deutschland - Spanien live: Wo läuft die DFB-Auswahl im Livestream?

Der Livestream vom ZDF lässt sich kostenfrei via Joyn abrufen.

Spanien trifft auf Deutschland live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet?

Einen Liveticker zur Partie Deutschland gegen Spanien findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Deutschland vs. Spanien im Free-TV, Livestream und Liveticker - Zusammenfassung zur Übertragung des Hinspiels des Nations-League-Finals

  • Begegnung: Deutschland vs. Spanien
  • Datum und Uhrzeit: 28. November 2025; 20:30 Uhr
  • Trainer: Christian Wück (Deutschland), Sonia Bermúdez (Spanien)
  • Free-TV: ZDF
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
