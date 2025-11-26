- Anzeige -
CHampions League

FC Bayern: Manuel Neuer vor Arsenal-Tor gefoult? Michael Ballack kritisiert FCB-Keeper deutlich

  • Aktualisiert: 27.11.2025
  • 09:49 Uhr
  • ran.de

Bei der Partie zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern gab es rund um das zwischenzeitliche 1:0 der Londoner große Diskussionen. War das ein Foul an Manuel Neuer?

Aus London berichtet Martin Volkmar

Die 22. Minute in der Partie zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern München in der Champions League sorgte für viele Diskussionen.

Nach einem Eckball erzielten die Londoner durch Jurrien Timber das zwischenzeitliche 1:0. Doch war der Treffer wirklich regulär?

Denn Bayern-Keeper Manuel Neuer wurde dabei unmittelbar vor dem Eckball der "Gunners" noch von Timber deutlich geblockt.

Manuel Neuer vor Arsenal-Tor gefoult? Peter Schmeichel mit klarer Meinung

Für den früheren Weltklasse-Torhüter Peter Schmeichel ist die Szene deutlich - und das Tor irregulär.

"Für mich ist das ein klares Foul, weil Timber Neuer stößt und damit aus der Balance bringt", sagte der ehemalige ManUnited-Keeper zur Pause im Emirates Stadium zu ran, "deshalb kann er danach nicht mehr zum Ball kommen und Timber schießt dann das Tor".

Torwart-Legende Schmeichel schützt Neuer, Ex-Bayern-Spieler und "DAZN"-Experte Michael Ballack ist anderer Meinung: Der frühere DFB-Kapitän gab dem Torhüter eine Mitschuld an der ersten Saisonniederlage des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

VIDEO - Eberl über Neuer-Patzer: "Arsenal macht Chaos"

Michael Ballack nimmt Neuer in die Pflicht

"Für mich zu wenig für ein Foulspiel, ein normaler Zweikampf, nicht strafwürdig", sagte Ballack über die Szene vor dem 0:1 durch Jurrien Timber (22.) nach einer Ecke und ergänzte zu Neuer: "Er will den Spieler selber blocken, gerät aus dem Rhythmus und verliert das Timing."

Beim 1:3 von Gabriel Martinelli (77.) sei Neuer dann "mit vollem Risiko" aus seinem Tor geeilt, "das war nicht notwendig. Manuel trifft da eine falsche Entscheidung. Wenn er auf den Ball geht, muss er ihn haben, das weiß er selber. Er hat sich entschieden, das Risiko zu gehen - und wird bestraft."

Neuer sei nun mal grundsätzlich ein Torhüter, "der mitspielt", sagte Ballack und betonte: "In vielen Phasen geht das gut und er rettet die Mannschaft. Hier ist es nach hinten losgegangen."

Auch interessant: FC Bayern verliert beim FC Arsenal: Sechs Fünfer, nur Youngster ein Lichtblick - Noten zum Champions-League-Spiel. Und: FC Bayern München verliert beim FC Arsenal: "Pannen-Auftritt von Neuer" - die Pressestimmen

