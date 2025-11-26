FC Bayern: Manuel Neuer vor Arsenal-Tor gefoult? Michael Ballack kritisiert FCB-Keeper deutlich

- Anzeige -

- Anzeige -

Manuel Neuer vor Arsenal-Tor gefoult? Peter Schmeichel mit klarer Meinung Für den früheren Weltklasse-Torhüter Peter Schmeichel ist die Szene deutlich - und das Tor irregulär. "Für mich ist das ein klares Foul, weil Timber Neuer stößt und damit aus der Balance bringt", sagte der ehemalige ManUnited-Keeper zur Pause im Emirates Stadium zu ran, "deshalb kann er danach nicht mehr zum Ball kommen und Timber schießt dann das Tor". Torwart-Legende Schmeichel schützt Neuer, Ex-Bayern-Spieler und "DAZN"-Experte Michael Ballack ist anderer Meinung: Der frühere DFB-Kapitän gab dem Torhüter eine Mitschuld an der ersten Saisonniederlage des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

- Anzeige -

- Anzeige -

VIDEO - Eberl über Neuer-Patzer: "Arsenal macht Chaos"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen