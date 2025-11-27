Champions League
FC Bayern München verliert beim FC Arsenal: "Pannen-Auftritt von Neuer" - die Pressestimmen
- Veröffentlicht: 27.11.2025
- 08:38 Uhr
- ran
Der FC Bayern verliert beim FC Arsenal sein erstes Saisonspiel. Torhüter Manuel Neuer wird nach der Pleite massiv kritisiert. ran zeigt die internationalen Pressestimmen.
Die Ungeschlagen-Serie des FC Bayern München ist gerissen.
Der deutsche Rekordmeister verlor nach 18 Partien ohne Niederlage in der Champions League beim FC Arsenal mit 1:3 (1:1).
Torhüter Manuel Neuer wurde von den Medien nach der Partie für mehrere Patzer scharf kritisiert.
ran zeigt die internationalen Pressestimmen.
Das Wichtigste in Kürze
Deutschland
"Kicker": Neuer patzt zweimal: Arsenal dreht nach der Pause richtig auf
"Bild": Arsenal – Bayern 3:1! Pannen-Auftritt von Neuer!
"Süddeutsche": Bayern sieht, wo ganz oben ist
"Spiegel": Es gibt sie also doch, die Mannschaft, die besser ist als die Bayern
"Sport1": "Unglaubliches Statement" - Bayern kassiert erste Pleite
VIDEO: Neuer über Arsenal-Tor: "Ich lasse mich nicht fallen"
England
"The Sun": Die Kunst des Spiels! Die Gunners stürmen an die Spitze der Champions-League-Tabelle und beenden endlich den bayerischen Fluch
"Daily Mail": Arsenal 3:1 Bayern München: Die Gunners zerreißen den Mantel der Unbesiegbarkeit der Deutschen, während Mikel Arteta Vincent Kompany mit einem eindrucksvollen Sieg in der Champions League eine Lektion erteilt
"The Guardian": Arsenal übernimmt die Tabellenführung, nachdem Martinelli den Sieg gegen Bayern München perfekt macht
"The Telegraph": Arsenal unterstreicht mit einem souveränen Sieg über Bayern seine Champions-League-Qualitäten
Spanien
"Marca": Arsenal überrollt Bayern und etabliert sich als starker Anwärter auf die Champions League
"Mundo Deportivo": Arsenal gelingt ein großer Coup und bestätigt sich als Favorit für die Champions League
Externer Inhalt
VIDEO: Eberl über Neuer-Patzer: "Arsenal macht Chaos"
Frankreich
"L'Equipe": Nach der Halbzeitpause nicht mehr zu halten: Arsenal besiegt Bayern München in der Champions League
Österreich
"Kronen Zeitung": Mega-Patzer von Neuer! Arsenal besiegt die Bayern
"Kleine Zeitung": Arsenal entzaubert Bayern
Schweiz
"Blick": Starkes Arsenal fügt Bayern die erste Saison-Niederlage zu
"Tages-Anzeiger": Arsenal zerzaust die Bayern