Der FC Bayern verliert beim FC Arsenal sein erstes Saisonspiel. Torhüter Manuel Neuer wird nach der Pleite massiv kritisiert. ran zeigt die internationalen Pressestimmen. Die Ungeschlagen-Serie des FC Bayern München ist gerissen. Der deutsche Rekordmeister verlor nach 18 Partien ohne Niederlage in der Champions League beim FC Arsenal mit 1:3 (1:1). Torhüter Manuel Neuer wurde von den Medien nach der Partie für mehrere Patzer scharf kritisiert. ran zeigt die internationalen Pressestimmen.

Deutschland "Kicker": Neuer patzt zweimal: Arsenal dreht nach der Pause richtig auf "Bild": Arsenal – Bayern 3:1! Pannen-Auftritt von Neuer! "Süddeutsche": Bayern sieht, wo ganz oben ist "Spiegel": Es gibt sie also doch, die Mannschaft, die besser ist als die Bayern "Sport1": "Unglaubliches Statement" - Bayern kassiert erste Pleite

VIDEO: Neuer über Arsenal-Tor: "Ich lasse mich nicht fallen"

England "The Sun": Die Kunst des Spiels! Die Gunners stürmen an die Spitze der Champions-League-Tabelle und beenden endlich den bayerischen Fluch "Daily Mail": Arsenal 3:1 Bayern München: Die Gunners zerreißen den Mantel der Unbesiegbarkeit der Deutschen, während Mikel Arteta Vincent Kompany mit einem eindrucksvollen Sieg in der Champions League eine Lektion erteilt "The Guardian": Arsenal übernimmt die Tabellenführung, nachdem Martinelli den Sieg gegen Bayern München perfekt macht "The Telegraph": Arsenal unterstreicht mit einem souveränen Sieg über Bayern seine Champions-League-Qualitäten Spanien "Marca": Arsenal überrollt Bayern und etabliert sich als starker Anwärter auf die Champions League "Mundo Deportivo": Arsenal gelingt ein großer Coup und bestätigt sich als Favorit für die Champions League

VIDEO: Eberl über Neuer-Patzer: "Arsenal macht Chaos"