Champions League

FC Bayern München verliert beim FC Arsenal: "Pannen-Auftritt von Neuer" - die Pressestimmen

  • Veröffentlicht: 27.11.2025
  • 08:38 Uhr
  • ran

Der FC Bayern verliert beim FC Arsenal sein erstes Saisonspiel. Torhüter Manuel Neuer wird nach der Pleite massiv kritisiert. ran zeigt die internationalen Pressestimmen.

Die Ungeschlagen-Serie des FC Bayern München ist gerissen.

Der deutsche Rekordmeister verlor nach 18 Partien ohne Niederlage in der Champions League beim FC Arsenal mit 1:3 (1:1).

Torhüter Manuel Neuer wurde von den Medien nach der Partie für mehrere Patzer scharf kritisiert.

ran zeigt die internationalen Pressestimmen.

Das Wichtigste in Kürze

Deutschland

"Kicker": Neuer patzt zweimal: Arsenal dreht nach der Pause richtig auf

"Bild": Arsenal – Bayern 3:1! Pannen-Auftritt von Neuer!

"Süddeutsche": Bayern sieht, wo ganz oben ist

"Spiegel": Es gibt sie also doch, die Mannschaft, die besser ist als die Bayern

"Sport1": "Unglaubliches Statement" - Bayern kassiert erste Pleite

VIDEO: Neuer über Arsenal-Tor: "Ich lasse mich nicht fallen"

England

"The Sun": Die Kunst des Spiels! Die Gunners stürmen an die Spitze der Champions-League-Tabelle und beenden endlich den bayerischen Fluch

"Daily Mail": Arsenal 3:1 Bayern München: Die Gunners zerreißen den Mantel der Unbesiegbarkeit der Deutschen, während Mikel Arteta Vincent Kompany mit einem eindrucksvollen Sieg in der Champions League eine Lektion erteilt

"The Guardian": Arsenal übernimmt die Tabellenführung, nachdem Martinelli den Sieg gegen Bayern München perfekt macht

"The Telegraph": Arsenal unterstreicht mit einem souveränen Sieg über Bayern seine Champions-League-Qualitäten

Spanien

"Marca": Arsenal überrollt Bayern und etabliert sich als starker Anwärter auf die Champions League

"Mundo Deportivo": Arsenal gelingt ein großer Coup und bestätigt sich als Favorit für die Champions League

VIDEO: Eberl über Neuer-Patzer: "Arsenal macht Chaos"

Frankreich

"L'Equipe": Nach der Halbzeitpause nicht mehr zu halten: Arsenal besiegt Bayern München in der Champions League

Österreich

"Kronen Zeitung": Mega-Patzer von Neuer! Arsenal besiegt die Bayern

"Kleine Zeitung": Arsenal entzaubert Bayern

Schweiz

"Blick": Starkes Arsenal fügt Bayern die erste Saison-Niederlage zu

"Tages-Anzeiger": Arsenal zerzaust die Bayern

