Nations League: Italien vor Duell mit Deutschland zwischen Enttäuschung und Euphorie

ran verrät in einzelnen Themenblöcken, wie sich die Situation der italienischen Nationalmannschaft gerade darstellt und auf was sich die deutsche Mannschaft einstellen muss.

Die Enttäuschung über das EM-Aus ist noch allgegenwärtig

"Italien muss seinen Ruf neu aufbauen, das ist nicht einfach“, sagte Torwart-Legende Dino Zoff im Interview mit dem "SID" und sprach damit das aus, was viele Tifosi im Moment denken.

Trotz der jüngsten Erfolge in der Nations League – immerhin gewann Italien in Frankreich und in Belgien – wird das Team von Nationaltrainer Luciano Spalletti nach wie vor skeptisch bis kritisch beäugt. Denn es wird nun mal an den Ergebnissen bei den großen internationalen Turnieren gemessen.

Und da gab es nach dem großen EM-Triumph von 2021 doch den einen oder anderen Rückschlag zu viel zu verkraften. Für die WM-Endrunde 2022 hatte man sich gar nicht erst qualifiziert und bei der jüngsten EM in Deutschland wurde man erst "von Spanien massakriert", wie es Sportchef Gianluigi Buffon im "kicker" mit Blick auf das schmeichelhafte 0:1 ausdrückte, und dann von der Schweiz im Achtelfinale mit 2:0 aus dem Turnier geworfen.

"Wir waren keine Einheit, uns hat etwas gefehlt, ich weiß auch nicht genau was", rätselt Buffon noch heute.