Nations League: Lothar Matthäus sieht Leon Goretzka in der deutschen Startelf gegen Italien

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus spricht sich für einen Startelfeinsatz des Bayern-Spielers im im Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League in Italien aus.

Lothar Matthäus hat sich für einen Startelfeinsatz des Nationalmannschafts-Rückkehrers Leon Goretzka beim Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League in Italien ausgesprochen.

"Er ist zurück im DFB-Team und gehört meiner Meinung nach auch in die Startelf", schrieb der deutsche Rekord-Nationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne mit Blick auf den Klassiker am Donnerstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) in Mailand.

Goretzka war von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach 16 Monaten wieder in die DFB-Auswahl berufen worden. Auch beim FC Bayern war er zwischenzeitlich auf das Abstellgleis geraten.

"Für mich war immer unverständlich, was mit ihm passiert ist, speziell bei Bayern München. Jetzt ist er wieder obenauf. Das zeigt nicht nur seine fußballerische Qualität, sondern auch seine Einstellung und seinen Charakter", so Matthäus, der ihn in der Nationalmannschaft im defensiven Mittelfeld sieht.

"Auf Leon kann man sich immer verlassen und ich bin überzeugt, dass er auch in der Nationalmannschaft abliefert und seine Leistung bringt. Die Position auf der Doppel-Sechs ist ihm auf den Leib geschnitten."