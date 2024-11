Ein medizinischer Notfall um Adam Szalai machte den niederländischen Einzug in das Viertelfinale der Nations League zur Nebensache.

In der siebten Minute des Spiels in Amsterdam brach der ehemalige Bundesliga-Stürmer Adam Szalai, der als Teil des Gäste-Staffs auf der Ersatzbank saß, zusammen. Wenig später teilte der ungarische Fußballverband MLSZ bei "X" dann mit, dass Szalais Zustand "stabil" und er "bei Bewusstsein" sei. Zur Untersuchung werde Szalai in ein Amsterdamer Krankenhaus gebracht.

Ungarn-Coach Marco Rossi bestätigte im Interview die positiven Nachrichten: "Ádám ist nicht mehr in Gefahr, wir wünschen ihm alles Gute. Die Spieler beschlossen, weiterzumachen."

Der 4:0 (2:0)-Erfolg der Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman, das den zweiten Platz in der Gruppe A hinter Deutschland und den Einzug in die K.o.-Runde sicherte, geriet dabei völlig zur Nebensache. Wout Weghorst (21./Handelfmeter), Cody Gakpo (45.+12/Foulelfmeter), Denzel Dumfries (64.) und Teun Koopmeiners (86.) trafen für das Heimteam.

"Wir haben gut angefangen, aber ich wünsche niemandem, dass er das erleben muss, was wir erleben mussten", sagte Ungarns Kapitän Dominik Szoboszlai: "Wir haben weiter für Adam gespielt, und natürlich hat das, was passiert ist, unsere Leistung beeinflusst. Das war heute nicht genug."

Für Ungarn, in der Tabelle sicher auf dem dritten Platz, geht es in Budapest gegen Gruppensieger Deutschland weiter. Die Niederländer müssen zum Abschluss der Vorrunde am Dienstag bei Bosnien und Herzegowina antreten.