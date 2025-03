Finale in München: Wer sind die möglichen DFB-Gegner?

DFB-Team: Wo und wann findet das Final Four der Nations League statt?

Das Rückspiel gegen Italien in Dortmund muss am Sonntag natürlich erst ausgespielt werden. Dennoch blickt ran schon einmal auf den weiteren Turnierverlauf und die möglichen DFB-Gegner.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem 2:1-Auswärtssieg in Mailand beste Chancen auf das Erreichen des Final Fours in der UEFA Nations League .

Der Turnierbaum bis zum Finale wurde bereits im Zuge der Viertelfinal-Auslosung der Nations League festgelegt. Sollte Deutschland sich im Viertelfinale gegen Italien durchsetzen, wartet im Halbfinale der Sieger der Paarung Dänemark vs. Portugal. Das Hinspiel konnten die Dänen mit 1:0 für sich entscheiden. Das Rückspiel findet zeitgleich zur DFB-Partie statt. Damit steht der Gegner bereits am späten Sonntagabend fest.

Das Datum der Endrunde steht bereits fest: Das Final Four findet vom 4. Juni bis 8. Juni statt.

Entweder in Turin oder in München und Stuttgart. Wer auch immer sich im Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien durchsetzt, wird Gastgeber des Final Fours. Dann gibt es auch keine Hin- und Rückspiele mehr, sondern nur noch ein K.o.-Spiel.

Kann es nach der EM 2024 zu einer Spanien-Revanche kommen?

Theoretisch ja. Allerdings kann Deutschland frühestens im Finale oder im Spiel um Platz 3 (beide am 8. Juni) auf den amtierenden Europameister treffen.

Besonders pikant: Das Spiel um Platz 3 findet in Stuttgart statt - also jenes Stadion in dem die Deutschen von den Spaniern aus ihrem Heimturnier geworfen wurden und es zur verhängnisvollen Cucurella-Szene kam.