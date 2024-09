EM 2024: DFB-Team vs. Spanien um Handelfmeter betrogen? UEFA gesteht Fehler ein

Anzeige

Die Saga um das Handspiel von Spanien-Star Marc Cucurella im EM-Viertelfinale gegen Deutschland nimmt kein Ende. Jetzt hat eine UEFA-Kommission einen Fehler in der Bewertung eingeräumt.

Deutschland hätte im EM-Viertelfinale gegen Spanien einen Handelfmeter bekommen müssen, das hat nun eine UEFA-Schiedsrichterkommission laut des spanischen Mediums "Relevo" bestätigt.

Dies deckt sich mit "SID"-Informationen. Demnach soll Schiedsrichter-Chef Roberto Rosetti für die UEFA ein Dokument erstellt haben, das den internationalen Spitzenreferees zugestellt wurde. Dies passiert regelmäßig, damit die Schiedsrichter bei ähnlichen Situationen die gleichen Entscheidungen treffen. Im neuesten Dokument ist der vor mehr als zwei Monaten passierte deutsche "Aufreger des Jahres" offenbar explizit als Fallbeispiel genannt.

Demnach solle "ein Hand-Ball-Kontakt, der einen Torschuss verhindert, härter bestraft werden und in den meisten Fällen sollte ein Strafstoß verhängt werden, es sei denn, der Arm des Verteidigers ist sehr nah am Körper oder berührt den Körper", zitiert "Relovo" aus dem UEFA-Dokument: "In diesem Fall hat der Verteidiger den Torschuss mit seinem Arm gestoppt, der nicht sehr nah am Körper ist, wodurch er sich selbst vergrößert hat, sodass ein Strafstoß hätte verhängt werden müssen."

Spanien-Linksverteidiger Cucurella hatte einen Abschluss von Jamal Musiala in der 106. Minute mit dem Arm abgewehrt. Trotz immenser Proteste entschied Schiedsrichter Anthony Taylor nicht auf Elfmeter, für viele eine spielentscheidende Szene im eng umkämpften Viertelfinale.