Nations League: Muss das DFB-Team vor Cristiano Ronaldo zittern? - So stark ist die Legende

Weniger Tore als im Vorjahr: Ronaldo liefert trotzdem ordentliche Zahlen

Der Saudi-Klub winkt mit ordentlich Kohle, doch was kann die portugiesische Fußball-Ikone eigentlich noch leisten?

In der abgelaufenen Saison erzielte CR7 25 Tore in 32 Liga-Spielen und acht Tore in acht Partien in der AFC Champions League. Damit ist seine Bilanz zwar noch immer sehenswert, unter dem Strich aber schwächer als in der Vorsaison, in der er in der Liga 35-mal und in der AFC Champions League sechsmal traf.

Unklar ist aber natürlich auch, wie repräsentativ diese Zahlen sind. Trotz einiger bekannter Namen ist die Saudi Pro League im Durchschnitt weit von den europäischen Top-Ligen oder dem Final-Four-Niveau der Nations League entfernt.