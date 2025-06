Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag bekannt gab, wurde Thilo Kehrer von der AS Monaco nachnominiert.

Dritter Ausfall für Nagelsmann

Bisseck ist schon der dritte Spieler, auf den Nagelsmann im Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr im Liveticker) in München gegen Portugal kurzfristig verzichten muss. Der Mainzer Nadiem Amiri war am Samstag mit Adduktorenproblemen abgereist, der Stuttgarter Angelo Stiller sagte drei Tage vor der Anreise aufgrund einer Bänderverletzung im Sprunggelenk ab.

Außerdem fehlen dem Bundestrainer die Stammspieler Jamal Musiala, Antonio Rüdiger und Kai Havertz. Auch Nico Schlotterbeck, Tim Kleindienst und Benjamin Henrichs sind verletzt.

Kehrer (28), der am Montag beim Team erwartet wird, bestritt das bisher letzte seiner 27 Länderspiele im Juni 2023 unter dem damaligen Bundestrainer Hansi Flick in Polen (0:1). Mit Monaco qualifizierte er sich in der abgelaufenen Saison in Frankreich als Dritter für die Champions League.