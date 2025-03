Deutschland steht bei der Nations League mit einem Bein im Final Four. Die Viertelfinal-Rückspiele und alle Infos zum Final Four gibt es hier.

Die Nations League ist mitten in ihrer vierten Ausgabe und geht nun in die heiße Phase. Der Wettbewerb findet seit 2018 statt. Die deutsche Nationalmannschaft konnte den Titel in der Nations League bisher noch nicht gewinnen. Bisher gewannen Portugal (2018/19), Frankreich (2020/21) und Spanien (2022/23) die drei Ausgaben. In diesem Jahr aber könnte das deutsche Team um den Titel mitspielen. Nach dem souveränen Auftritt in der Gruppe stehen momentan die Viertelfinal-Spiele an. Das Hinspiel in Italien gewann das DFB-Team mit 2:1. Am Sonntag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) steht das Rückspiel in Dortmund an. DFB-Team in der Nations League live: Free-TV-Übertragungen des ZDF via Joyn streamen Die Nations League besteht zu Beginn aus insgesamt vier Ligen mit je vier Gruppen. Lediglich die Liga D kommt nur mit zwei Gruppen a drei Teams daher. Zudem gibt es im weiteren Verlauf des Wettbewerbs ein Viertelfinale vor dem Final Four sowie die Relegation, die Einfluss auf den Auf- und Abstieg hat. Hier gibt es alle Infos zur Nations League und zum Final Four.

Nations League: Wer wäre der nächste Gegner von Deutschland im Halbfinale? Deutschland bekommt es, falls sie nach den 2:1-Hinspiel-Sieg gegen Italien das Halbfinale erreichen, mit dem Sieger der Paarung Portugal vs. Dänemark zu tun. Die Dänen setzten sich im Hinspiel zuhause mit 1:0 durch.

Nations League live: Wann, wie und wo findet das Final Four statt? Die vier Gewinner der Viertelfinal-Partien erreichen das Final Four, welches vom 4. Juni bis zum 8. Juni gespielt wird. Das erste Halbfinale steigt am 4. Juni, das zweite folgt am 5. Juni. Rückspiele gibt es beim Final Four im Gegensatz zum Viertelfinale nicht. Der 8. Juni ist der große Finaltag, an dem erst das Spiel um Platz 3 stattfindet und anschließend das Finale ansteht. Titelverteidiger ist Spanien. Wo das Final Four ausgetragen wird, entscheidet sich nach dem Viertelfinal-Rückspiel zwischen Deutschland und Italien. Der Gewinner des Viertelfinals wird als Gastgeber das Finalturnier der Nations League austragen. Die möglichen Austragungsorte stehen bereits fest, sollte das DFB-Team gegen die Squadra Azzurra siegreich sein: Stuttgart und München. In Italien wäre Turin der Spielort, hier würde in den Stadien von Juventus und des FC Turin gespielt werden. Nations League live: Deutschland vs. Italien im Liveticker Sollte sich Deutschland durchsetzen, trifft die DFB-Elf entweder auf Dänemark oder Portugal. Durch die Viertelfinal-Auslosungen ist der Turnierbaum bereits vorbestimmt. Im anderen Halbfinale trifft der Sieger von Niederlande vs. Spanien auf den Gewinner von Kroatien vs. Frankreich. Auf eines dieser Teams könnte Deutschland in einem möglichen Finale treffen.

Nations League live: Alle Infos zum Final Four im Überblick Wettbewerb: UEFA Nations League

Spielrunde: Final Four

Spiele: Halbfinals; Spiel um Platz 3; Finale

Datum: 4. und 5. Juni (Halbfinals); 8. Juni (Spiel um Platz 3 und Finale)

Gastgeber: Gewinner des Viertelfinals - Deutschland (Stuttgart und München) oder Italien (Turin)

Übertragung: ARD/ZDF; RTL; DAZN

Das sind die wichtigsten Termine der Nations League 2024/25: 5. bis 10. September 2024: 1. + 2. Spieltag

10. bis 15. Oktober 2024: 3. + 4. Spieltag

14. bis 19. November 2024: 5. + 6. Spieltag

20. – 23. März 2025: Viertelfinale der Liga A

20. – 25. März 2025: Relegationsspiele

04. – 08. Juni 2025: Final Four der Nations League

Wie funktioniert die Gruppenphase in der Nations League? Alle Teams einer Gruppe spielen zweimal gegeneinander. Die Gruppensieger aus den Ligen B, C und D steigen sicher auf. Die Gruppenletzten aus Liga A, B und C steigen sicher ab. Zudem spielen die Gruppenersten und Gruppenzweiten aus Liga A ein Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel um den Einzug in das Final Four der Nations League.

Wo werden die Spiele der Nations League im TV übertragen? Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden vom ZDF und von RTL im Free-TV übertragen. RTL zeigt zudem auch ausgewählte Partien der Endrunde ohne deutsche Beteiligung.

Wer zeigt die Spiele der Nations League im Livestream? Abgesehen von den Spielen der DFB-Elf werden alle Partien der Nations League im Livestream von DAZN übertragen. Die Spiele mit deutscher Beteiligung sind je nach übertragendem Sender bei RTL+ (kostenplichtiges Abo notwendig) oder in der ZDF-Mediathek zu streamen. Die Free-TV-Übertragung des ZDF kann zudem via Joyn abgerufen werden.

Nations League 2024/25: Wann spielt das DFB-Team? Das DFB-Team bestritt am 20. März 2025 das Viertelfinal-Hinspiel in Italien, drei Tage später findet am 23. März 2025 das Rückspiel in Deutschland statt. Nations League live: Deutschland vs. Italien im Liveticker

Nations League 2024/25: Das sind die Ligen und Gruppen LIGA A: Gruppe 1: Kroatien

Portugal

Polen

Schottland Gruppe 2: Italien

Belgien

Frankreich

Israel Gruppe 3: Niederlande

Ungarn

Deutschland

Bosnien & Herzigowina Gruppe 4: Spanien

Dänemark

Schweiz

Serbien LIGA B: Gruppe 1: Tschechien

Ukraine

Albanien

Georgien Gruppe 2: England

Finnland

Irland

Griechenland Gruppe 3: Österreich

Norwegen

Slowenien

Kasachstan Gruppe 4: Wales

Island

Montenegro

Türkei LIGA C: Gruppe 1: Schweden

Aserbaidschan

Slowakei

Estland Gruppe 2: Rumänien

Kosovo

Zypern

Litauen Gruppe 3: Luxemburg

Bulgarien

Nordirland

Belarus Gruppe 4: Armenien

Färöer Inseln

Nordmazedonien

Lettland LIGA D: Gruppe 1: Gibraltar

San Marino

Liechtenstein Gruppe 2: Moldawien

Malta

Andorra