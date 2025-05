Paukenschlag beim 1. FC Köln. Der Zweitligist trennt sich wohl von Trainer und Sport-Boss. Nach ran-Informationen soll ein alter Bekannter Nachfolgekandidat sein.

Der 1. FC Köln trennt sich laut übereinstimmenden Medienberichten von Trainer Gerhard Struber und Sport-Boss Christian Keller.

Der Zweitligist wird die Entscheidung den Berichten zufolge am Montag öffentlich kommunizieren, eine Rückfrage unserer Redaktion blieb zunächst unbeantwortet.

Nach ran-Informationen soll nun Friedhelm Funkel ein Kandidat sein, um beim FC kurzfristig zu übernehmen. Funkel stieg als Trainer sechs Mal in die Bundesliga auf, keinem anderen Trainer gelang dies häufiger.

Zuletzt arbeitete Funkel erfolgreich für den 1. FC Kaiserslautern, weshalb verschiedene Gremien in Köln von ihm als beste Lösung überzeugt sein sollen.

In Köln ist Funkel ein alter Bekannter, er stieg bereits 2003 mit dem FC in die Bundesliga auf. In seiner zweiten Amtszeit in der Domstadt rettete der 71-Jährige 2021 den FC in den Relegationsspielen gegen Holstein Kiel vor dem Abstieg.

Nun könnte er den Kölnern ein weiteres Mal zum Aufstieg verhelfen. Als Alternative zu Funkel wird Stefan Ruthenbeck, Trainer der U19 des FC, gehandelt.