Nations League 2026/27: Auslosung der Gruppenphase im Livestream und Liveticker - auf wen trifft das DFB-Team?
- Veröffentlicht: 12.02.2026
- 12:29 Uhr
Ende September steht die nächste Ausgabe der Nations League an. Auf wen trifft Deutschland? Wann finden die Partien statt? ran hat alle Infos!
Mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada steht das größte Highlight des Jahres noch an.
Doch schon kurz nach dem Turnier wartet auf die deutsche Nationalmannschaft bereits die Nations League.
Auf wen die DFB-Elf dabei trifft, wird die Auslosung zeigen.
ran hat alle Informationen zusammengefasst.
Wann findet die neue Saison der Nations League statt?
Die neue Saison in der Nations League startet am 24. September 2026. Die Gruppenphase endet am 17. November 2026.
Die Viertelfinal-Spiele werden Ende März ausgetragen, bevor das Final Four vom 9. bis zum 13. Juni stattfindet.
Wann werden die Gruppen der Nations League ausgelost?
Die Auslosung für die Gruppenphase der Nations League erfolgt am 12. Februar 2026 um 18:00 Uhr. Gelost wird in Brüssel.
Nations League 26/27: Das sind die Lostöpfe
- Topf 1: Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland
- Topf 2: Italien, Niederlande, Dänemark, Kroatien
- Topf 3: Serbien, Belgien, England, Norwegen
- Topf 4: Wales, Tschechien, Griechenland, Türkei
Nations League: Wie funktioniert die Auslosung?
Jede Gruppe besteht aus je einem Team aus jedem Topf.
Im schlimmsten Fall könnte Deutschland also in einer Gruppe mit Italien, England und der Türkei landen.
Wird die Auslosung der Nations League im Free-TV übertragen?
Nein! Eine Übertragung der Nations-League-Auslosung im Free-TV wird es nicht geben.
Nations-League-Auslosung: Wird das Event im Livestream übertragen?
Ja. Die Auslosung kann im Livestream auf UEFA.com verfolgt werden. Zudem bietet auch DAZN einen Livestream an. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Gibt es einen Liveticker zur Auslosung der Nations-League-Gruppenphase?
Ja! Einen Liveticker wird es in diesem Artikel geben.
Nations League 26/27: Das sind die Termine
- 1. Spieltag: 24. bis 26. September 2026
- 2. Spieltag: 27. bis 29. September 2026
- 3. Spieltag: 30. September bis 03. Oktober 2026
- 4. Spieltag: 04. bis 06. Oktober 2026
- 5. Spieltag: 12. bis 14. November 2026
- 6. Spieltag: 15. bis 17. November 2026
- Viertelfinale (Hinspiele): 25. März 2027
- Viertelfinale (Rückspiele): 30. März 2027
- Endrunde (Final Four): 09. Juni bis 13. Juni 2027