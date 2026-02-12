Ende September steht die nächste Ausgabe der Nations League an. Auf wen trifft Deutschland? Wann finden die Partien statt? ran hat alle Infos!

Mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada steht das größte Highlight des Jahres noch an.

Doch schon kurz nach dem Turnier wartet auf die deutsche Nationalmannschaft bereits die Nations League.

Auf wen die DFB-Elf dabei trifft, wird die Auslosung zeigen.

ran hat alle Informationen zusammengefasst.